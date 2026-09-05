Eurostat: Qytetarët e Maqedonisë së Veriut më pak obezë se evropianët
Në vitin 2025, 16,3% e njerëzve në Bashkimin Evropian mbi moshën 18-vjeçare ishin obezë, që do të thotë se kishin indeks të masës trupore (BMI) 30 ose më të lartë.
Ndërkohë, 35,4% të tjerë kishin indeks të masës trupore ndërmjet 25 dhe 30. Në përgjithësi, më shumë se gjysma e popullsisë së BE-së ishte me mbipeshë, tregojnë të dhënat e Eurostat.
Burrat në BE janë më obezë se gratë. Shkalla e obezitetit te burrat është 17,4%, ndërsa te gratë 15,3%. Gjithashtu, 41,9% e burrave ishin me mbipeshë, krahasuar me 29,3% të grave.
Numri më i lartë i personave obezë është në Maltë, ku më shumë se një e katërta e popullsisë është me mbipeshë. Pasojnë Lituania me 24,6% dhe Finlanda me 23,2%. Përqindja më e ulët e personave obezë është në Itali me 7,0%, Greqi me 12,8% dhe Rumani me 12,9%.
Të dhënat e fundit të Eurostat për Maqedoninë e Veriut janë nga viti 2022 dhe tregojnë se 15,4% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut ishin obezë.