LSDM: Institucionet të hetojnë skandalin me kompaninë bullgare të Janushevit
Nga LSDM sot paralajmërojnë se një tjetër skandal serioz po e trondit Qeverinë e Hristijan Mickoskit.
"Sipas dokumenteve të publikuara në mediat bullgare, Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë dhe bashkëpunëtori i tij më i ngushtë, Igor Janushev, është i lidhur me kompaninë "FLUGBAN TRANS" DOO, me seli në Kyustendil, Bullgari.
Sipas informacioneve në dispozicion, kjo është një kompani, biznesi i së cilës është transporti rrugor i mallrave, dhe struktura e pronësisë dhe menaxhimit përfshin njerëz të afërt me rrethin e Mickoskit dhe OBRM-PDUKM-në.
Tani, thelbi është se në pyetësorët e dorëzuar në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, nuk ka të dhëna të disponueshme publikisht se Janushev ka raportuar një lidhje me një kompani në Bullgari.
Kjo është arsyeja pse ky rast kërkon një përgjigje të menjëhershme institucionale.
KSHPK, Prokuroria Publike dhe të gjitha institucionet kompetente duhet të hapin menjëherë një procedurë, të verifikojnë të gjitha faktet dhe të përcaktojnë nëse ka ndonjë pronë, kapital ose interes biznesi të padeklaruar jashtë vendit dhe pse?
Publiku meriton një përgjigje për pyetjen e thjeshtë.
Por ky skandal zbulon të gjithë hipokrizinë e Mickoskit dhe OBRM-PDUKM-së, të gjithë narrativën e tyre të rreme.
Ndërsa u thonë qytetarëve se identiteti i tyre është i kërcënuar, ata kanë pasaporta bullgare dhe janë shtetas bullgarë që bëjnë biznes përmes kompanive bullgare.
Ata bëjnë interesa biznesi në Bullgari, nuk presin qytetarët me orë të tëra në kufij dhe në të njëjtën kohë po bllokojnë integrimin evropian të Maqedonisë dhe po bllokojnë paratë nga BE-ja përmes fondeve", thonë nga LSDM./Telegrafi/