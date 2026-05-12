LSDM: Edhe 19 ditë do të konfirmohet mospërmbushja e reformave nga ana e Mickoskit
Nga partia maqedonase në opozitë thonë se kanë mbetur edhe 19 ditë deri në afatin që do të konfirmojë dështimin e Qeverisë Mickoski për të zbatuar reformat.
Nga LSDM thonë se derisa Timço Mucunski pretendon se qeveria ka arritur rezultate konkrete në zbatimin e Agjendës së Reformave, realiteti është krejtësisht ndryshe.
"Nuk ka reforma, nuk ka rezultate, nuk ka përparim. E vetmja gjë që qytetarët shohin janë konfliktet e përditshme dhe justifikimet e reja për dështimin në zbatimin e reformave. Meqenëse nuk ka reforma, Hristijan Mickoski po aktivizon përsëri strategjinë e njohur të verbimit të publikut dhe të defokusit nga dështimi i tij. Ai po i tensionon qëllimisht marrëdhëniet me Bullgarinë, duke krijuar tensione dhe konflikte të reja, në vend që të ndërtojë qëndrime për përparimin e vendit dhe vazhdimin e rrugës evropiane".
"Në të njëjtën kohë, ai po sulmon LSDM-në dhe po përhap akuza të rreme se dikush tjetër është fajtor për dështimin e Qeverisë për të zbatuar reformat. Por vetë Mickoski ka pranuar se nuk ka nevojë për opozitën për reformat. Ai vazhdimisht mburret se ka shumicë absolute në Parlament. E njëjta shumicë shfuqizoi qeverinë teknike pa konsensus. Me të njëjtën shumicë, ajo mund të miratojë të gjitha ligjet dhe reformat nëse dëshiron vërtet".
"Nuk i duhet LSDM-së për reforma. I duhet vetëm LSDM-së si alibi për dështimin e vet dhe për faktin se Qeveria nuk i plotëson kushtet për të vazhduar rrugën evropiane dhe për hapjen e kapitujve. Kjo është e vërteta që Mickoski po përpiqet ta fshijë pas gënjeshtrave dhe konflikteve të reja", thonë nga LSDM.