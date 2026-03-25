LSDM: Çmimet e ushqimeve rriten, pagat nuk lëvizin, u konfirmua se Mickoski nuk ka kapacitet
LSDM në një kumtesë për media thonë se ata dhe kryetari i tyre Filipçe paralajmëruan Qeverinë se ulja e TVSH-së nga 18% në 10% nuk do të ketë efekt.
Nga LSDM thonë se vetëm një ditë pas konferencës për shtyp të Mickoskit, ku ai promovoi një masë gjysmë të gatshme, ka pasur rritje të re të çmimit të naftës, e cila tani arrin në 95.5 denarë për litër.
"Mickoski është një amator që nuk ka kapacitet për të udhëhequr Qeverinë, ose po e bën këtë qëllimisht për të mbrojtur bizneset private. Ose ndoshta të dyja. Pasojat tashmë janë të dukshme në tregje: vaji i gatimit është mbi 100 denarë, vezët mbi 300 denarë, frutat dhe perimet mbi 100 denarë për kilogram, mishi tashmë është rritur".
"Gjithçka është më e shtrenjtë, çmimet po rriten dhe pagat nuk po lëvizin. Tani as një pagë prej 600 eurosh nuk do të jetë e mjaftueshme për qytetarët për të mbijetuar muajin. Në vend të shpërqendrimit, qeveria e Mickoskit duhet të ulë arrogancën e saj dhe të pranojë masat e LSDM-së".
"Shpërqendrimi nuk mbush frigoriferët, nuk sjell ushqim në tryezën e qytetarëve të RMV-së, nuk sjell para në buxhetet familjare. Ulja e TVSH-së për karburantet në 5%, ulja e akcizave me 4 denarë, 0% TVSH për produktet ushqimore bazë, përgjysmimi i taksave rrugore", thonë nga LSDM.