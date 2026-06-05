LSDM: Antonio Costa dhe Waitz zbuluan gënjeshtrat e Mickoskit
Konfirmime të qarta dhe të padiskutueshme kanë mbërritur nga niveli më i lartë evropian për gjithçka që LSDM ka thënë prej muajsh, të gjitha gënjeshtrat e Mickoskit janë zbuluar, akuzojnë nga LSDM.
Nga LSDM thonë se presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, deklaroi qartë se ndryshimet kushtetuese janë kushti i vetëm për hapjen formale të negociatave me Bashkimin Evropian.
"Gënjeshtrat me të cilat Mickoski manipuloi qytetarët janë hedhur poshtë.
Në të njëjtën kohë, Komiteti i Punëve të Jashtme i Parlamentit Evropian miratoi raportin e Thomas Weitz për Maqedoninë, i cili vëren përparim të pamjaftueshëm në reforma, veçanërisht në sundimin e ligjit, gjyqësorin dhe luftën kundër korrupsionit.
Ky është konfirmim i drejtpërdrejtë se qeveria e Mickoskit nuk po zbaton reforma.
Në vend të institucioneve të pavarura, po dëshmojmë presion politik mbi gjyqësorin, ndërhyrje publike në punën e prokurorisë dhe përpjekje për kontroll partiak mbi institucionet.
Raporti i Waitz paralajmëron më tej për ndikim armiqësor të huaj dhe fushata dezinformuese që dëmtojnë demokracinë.
Është një tjetër konfirmim i asaj që LSDM ka paralajmëruar prej muajsh, se narrativat anti-evropiane, dezinformimi dhe euroskepticizmi nuk janë të rastësishme, por pjesë e një fushate të organizuar duke ndjekur shembullin e Vuçiçit dhe partisë simotër të OBRM-PDUKM-SNS.
Ndërsa Mickoski dhe makina e tij propagandistike përhapin frikë dhe gënjeshtra rreth kërcënimit të supozuar për identitetin, gjuhën dhe kulturën, qëllimi i vërtetë është ta mbajnë vendin në izolim dhe të parandalojnë integrimin evropian", thonë nga LSDM./Telegrafi/