Lot në fushë dhe në tribuna, skema rrëqethëse pasi Leicester City ra në ligën e tretë
Leicester City ka rënë nga liga e dytë (Championship) e futbollit anglez, saktësisht 10 vjet pasi u bënë kampionë të Anglisë, dhe skenat në 'King Power Stadium' ishin, siç pritej, emocionuese.
Leicester dhe Hull City barazuan mbrëmë (e martë) në xhiron e 44-të të Championship, me rezultatin përfundimtar 2-2, që do të thotë se ish-kampionët e Anglisë ranë në ligën e tretë (League One) të futbollit anglez.
Kjo ndodhi pikërisht 10 vjet pasi Leicesteri shkroi historinë më të bukur në futbollin anglez dhe fitoi titullin e Ligës Premier, edhe pse askush nuk u dha atyre një shans para fillimit të sezonit.
Kampionët anglezë të sezonit 2015/2016 janë në vendin e 23-të me 42 pikë me dy raunde të mbetura, ndërsa Blackburn, që është në zonën e sigurt, ka 49 dhe është e qartë se ‘Dhelprat’ nuk mund t’i kalojnë as teorikisht.
Kur u shpall fundi i ndeshjes, në fushë ndodhën skena shumë emocionale dhe të trishtueshme.
🦊 LEICESTER CITY DESCIENDE A LA TERCERA DIVISIÓN POR SEGUNDA VEZ EN SU HISTORIA. HACE 10 AÑOS ERAN CAMPEONES DE LA PREMIER LEAGUE
INFORME COMPLETO EN EL CANAL EN 15 MIN pic.twitter.com/lGiYX5fNnK
— Ascenso Inglés (@AscensoInglesok) April 21, 2026
Tifozët u tronditën, kishte edhe nga ata që përfunduan në lot duke e ditur se vitin tjetër do të luajnë vetëm në nivelin e tretë.
Kamerat kapën edhe lojtarët duke qarë në fushë, përfshirë emra si Asmir Begovic, Patson Daka, Oliver Skipp, Harry Winks, Ricaro Periera e shumë të tjerë. /Telegrafi/
LEICESTER CITY A LA TERCERA DIVISIÓN
▪️#LeicesterCity descendió a la tercera división del Futból Inglés tras empatar 2 x 2 con el Hull City y cuando aún faltan dos fechas del Campeonato.
▪️En el 2016 hace 10 años ganaron la #PremierLeague , hoy estan en la 3ª División. pic.twitter.com/pzXCyKRUou
— @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) April 22, 2026