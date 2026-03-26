Poezi nga: Czeslaw Milosz
Përktheu nga anglishtja (bazuar në përkthimin nga polonishtja në anglisht nga Czeslaw Milosz dhe Robert Pinsky): Agron Shala

Historia e marrëzisë sime do të mbushte vëllime të tëra.

Disa do t’i kushtoheshin veprimit kundër ndërgjegjes,
Si fluturimi i një fluture nate që, edhe po ta dinte,
Prapëseprapë do të turrej drejt flakës së qiririt.

Të tjerë do të merreshin me mënyrat e fashitjes së ankthit,
Pëshpërimën e vogël që, edhe pse është paralajmërim, shpërfillet.

Veçmas do të merresha me kënaqësinë dhe krenarinë,
Kohën kur isha mes ithtarëve të tyre
Që parakalonin me krekosje fitimtare, pa pikën e dyshimit.

Por të gjithë do të kishin një temë, dëshirën,
Sikur të ishte vetëm e imja – por jo aspak; mjerisht,
U shtyva sepse doja të isha si të tjerët.
Kisha frikë nga ajo që ishte e egër dhe e pahijshme brenda meje.

Historia e marrëzisë sime nuk do të shkruhet.
Së pari është vonë. Dhe e vërteta është e mundimshme.

