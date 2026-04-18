Llapi dhe Prishtina luajnë vetëm për fitore, formacionet zyrtare
Llapi dhe Prishtina do të takohen me fillim nga ora 15:00 në stadiumin ‘Zahir Pajaziti’ në Podujevë në kuadër të xhiros së 29-të në elitën e futbollit kosovar.
Llapjanët të cilët këtë sezon kanë pasur një formë tejet të luhatshme, kërkojnë fitoren para publikut të tyre pas disfatës së fundit po ashtu në shtëpi, ndaj Drenicës me rezultat 1-0.
Prishtina në anën tjetër vjen në këtë ndeshje pas dy barazimeve radhazi dhe synon t’i jap fund kësaj forme me një fitore.
Në takimin e fundit mes këtyre dy skuadrave, Prishtina kishte marrë fitore të thellë me rezultat 4-1 në stadiumin “Fadil Vokrri”.
Të dy trajnerët, Tahir Batatina dhe Alban Dragusha kanë vendosur ta nisin ndeshjen me lojtarët më të mirë në dispozicion:
Formacionet zyrtare:
Llapi: Coric, Aliu, Idrizi, Emini, Ramadani, Sadriu, Rama, Blakçori, Musolli, Hasani, Hyseni.
Prishtina: Gjokaj, Vitija, Veliu, Kryeziu, Karic, Ilievski, Saletic, Mamengi, Mokono, Bllaca, Krasniqi.
/Telegrafi/