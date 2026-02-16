Liverpooli po përgatit një ofertë prej 95 milionë eurosh për zëvendësuesin e Salahut
Liverpooli po lëviz me vendosmëri në afatin kalimtar për të gjetur pasuesin e Mohamed Salah, duke e vendosur Anthony Gordon si objektivin kryesor për verën.
Klubi nga “Anfield” është i vetëdijshëm se cikli i sulmuesit egjiptian po shkon drejt fundit dhe e sheh anësorin e Newcastle United si zëvendësues në krahun e majtë të sulmit.
Drejtuesit e Liverpoolit besojnë se faza e re e projektit ofensiv duhet të nisë me kohë, ndaj kanë marrë avantazhin në garë për shërbimet e ndërkombëtarit anglez, përpara Manchester City dhe Arsenal.
Sipas raportimeve nga mediat britanike, klubi i kuq ka intensifikuar kontaktet dhe shfaq besim në pozicionin e tij në këtë garë.
Anthony Gordon ka shënuar rritje të ndjeshme në performancë me Newcastle, duke u shndërruar në një nga anësorët më të kërkuar në Ligën Premier.
Shpejtësia, agresiviteti në duelet një kundër një dhe aftësia për të sulmuar hapësirat e bëjnë atë një profil të përshtatshëm për stilin që Liverpool ka kultivuar prej vitesh me Salah.
Megjithatë, Newcastle nuk e konsideron të lehtë largimin e lojtarit.
Klubi e ka vlerësuar Gordon me 95 milionë euro, një shifër që shërben si pikënisje e lartë për çdo negociatë.
Drejtuesit e “Magpies” e shohin 23-vjeçarin si pjesë kyçe të projektit afatgjatë dhe nuk janë të gatshëm të negociojnë për një ofertë nën këtë prag.
Liverpool po shqyrton formula të ndryshme financiare për të realizuar transferimin, duke synuar të ruajë stabilitetin ekonomik, por pa humbur mundësinë për të siguruar një nga talentet më të konsoliduar të kampionatit anglez.
Konkurrenca nga Manchester City dhe Arsenal shton presionin, por klubi nga “Anfield” mbetet i vendosur në objektivin e tij.
Edhe pse Anthony Gordon nuk ka kërkuar zyrtarisht largimin nga Newcastle, kalimi te Liverpool do të përfaqësonte një hap të madh në karrierën e tij, si në aspektin sportiv ashtu edhe në ekspozimin ndërkombëtar.
Vera pritet të jetë vendimtare për këtë operacion, por sinjali është i qartë, Liverpooli e konsideron Anthony Gordon prioritet absolut për të hapur një kapitull të ri në projektin e tij ofensiv. /Telegrafi/