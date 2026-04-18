Sonte mbahet finalja e madhe e edicionit të pestë të Big Brother VIP Albania.
Pas një aventure që zgjati mbi 100 ditë, rrugëtimi i banorëve po shkon drejt fundit, ndërsa në garë për çmimin e madh kanë mbetur vetëm katër finalistë: Mateo, Miri, Rogert dhe Selin.
Njëri prej tyre do të shpallet fitues sonte - por kush do të jetë ai?
Mbrëmja pritet të jetë e mbushur me emocione, të papritura dhe surpriza për banorët finalistë, në një natë që do të vendosë gjithçka.
18/04/2026 20:25-Plot 120 ditë brenda në shtëpinë më të famshme në Shqipëri
Plot 120 është numri i ditëve të edicionit të pestë të Big Brother VIP Albania.
Banorët finalistë që janë futur që nga fillimi më datë 20 dhjetor 2025, janë balerina Selin Bollati dhe këngëtari Armir Shahini (Miri).
Ndërkohë Mateo dhe Rogerti i janë bashkuar aventurës më vonë.
18/04/2026 20:15-Sondazhi i Telegrafit nxjerr fitues Selin
Telegrafi gjatë javës ka realizuar një sondazh online, për të marrë një feedback të lexuesve, mbi banorin që ata mendojnë se duhet të jetë fitues ii këtij edicioni.
Nga ky sondazh ku kanë votuar mbi 18 mijë lexues, banorja më favorite për ta fituar rezulton balerina Selin Bollati me mbi 56 për qind, pasuar nga trajneri i fitnesit Mateo Borri me 41 për qind, për të vazhduar me Mirin që ka 2 për qind të votave dhe Rogertin që vetëm 1 për qind e lexuesve mendojnë se duhet ta fitojë.
