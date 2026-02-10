Ligjvënësit amerikanë akuzojnë Departamentin e Drejtësisë për redaktim 'të papërshtatshëm' të dosjeve të Epstein
Ligjvënësit amerikanë thonë se dosjet që lidhen me autorin e dënuar të veprave penale seksuale Jeffrey Epstein u redaktuan në mënyrë të papërshtatshme përpara publikimit të tyre nga Departamenti i Drejtësisë.
Anëtarëve të Kongresit të hënën iu lejua të fillonin një shqyrtim të versioneve të paredaktuara të afërsisht tre milion faqeve të dosjeve të publikuara sipas Aktit të Transparencës së Dosjeve Epstein (EFTA) që nga dhjetori.
"Çështja kryesore është se ato nuk po zbatojnë ligjin tim, sepse këto u fshinë në mars nga FBI-ja e Donald Trump", tha përfaqësuesja demokrate Ro Khanna për MS NOW, transmeton Telegrafi.
Të paktën një dokument është paredaktuar që nga ankesa e ligjvënësve, me Zëvendës Prokurorin e Përgjithshëm Todd Blanche që tha në X: "Departamenti i Drejtësisë është i përkushtuar ndaj transparencës".
Pasi panë dokumentet e paredaktuara, Massie dhe Khanna, të cilët bashkë-sponsorizuan ligjin që detyroi publikimin e dosjeve Epstein vitin e kaluar, u thanë gazetarëve se kishin një listë prej rreth 20 personash në të cilën çdo emër ishte redaktuar përveç Epstein dhe bashkëpunëtores së tij të dënuar të trafikimit seksual Ghislaine Maxwell.
Gjashtë nga emrat mund t'u përkasin burrave që "ka të ngjarë të inkriminohen nga përfshirja e tyre në këto dosje", tha Massie jashtë Departamentit të Drejtësisë të hënën në mbrëmje, përpara se të postonte një pamje të dosjes së redaktuar në internet dhe të kërkonte një shpjegim.
Këta emra u redaktuan "në mënyrë të papërshtatshme", tha Khanna në MS NOW.
Në përgjigje të shqetësimeve të tyre, Blanche tha se departamenti i tij "thjesht i çredaktoi të gjithë emrat jo-viktima nga ky dokument. Departamenti i Drejtësisë është i përkushtuar ndaj transparencës".
Ai dha një lidhje me atë që duket të jetë një version i ri i dosjes - i cili tha se përmban emrat e viktimave të Epstein, identitetet e të cilëve ligji i EFTA-s urdhëron qeverinë të fshehë - me vetëm dy emra tani të errësuar.
Blanche iu përgjigj gjithashtu dy dosjeve të tjera të theksuara nga Massie, duke thënë se ato dosje nuk errësojnë asnjë informacion thelbësor.
Por Khanna tha se ato masa të marra pas publikimit të dokumenteve ende nuk janë në përputhje me ligjin e EFTA-s, i cili u miratua pothuajse unanimisht në Kongres dhe u nënshkrua nga presidenti Trump në nëntor.
"FBI-ja e Trumpit i kontrolloi këto dosje në mars. Dokumentet (që Departamenti i Drejtësisë) [mori] kishin redaktimet që bëri FBI-ja në atë kohë. Ata duhet të çmontojnë dosjet e FBI-së në mënyrë që të dimë se kush janë burrat e pasur dhe të fuqishëm që përdhunuan vajza të mitura", tha Khanna në mediat sociale.
Massie tha se redaktimet e pasakta tregojnë se departamenti i drejtësisë "duhet të bëjë pak më shumë punë shtëpie" në trajtimin e dosjeve.
"Ajo që zbuluam është se ato 302 formularë u redaktuan para se të arrinin në Departamentin e Drejtësisë", në kundërshtim me urdhrin e ligjit për FBI-në - e cila është pjesë e Departamentit të Drejtësisë - për të ç'redaktuar informacionin para se ta dërgonte atë në zyrën e Blance dhe Prokurores së Përgjithshme, Pam Bondi.
Ndër redaktimet e raportuara nga Massie të hënën në mbrëmje ishte një dokument që shfaqej në një shkëmbim emailesh midis Epstein dhe një personi të panjohur, që diskutonte një "video torture" dhe udhëtim midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara.
Massie pretendoi se "një Sulltan duket se e ka dërguar këtë" dhe kërkoi që identiteti i fshehur të zbulohej.
Blanche citoi postimin e Massie në X, duke thënë se teksti i errësuar është një adresë e email-it.
"Ligji kërkon redaktime për informacionin personal të identifikueshëm, duke përfshirë edhe nëse është në një adresë email-i. Dhe ju e dini që emri i Sulltanit është i disponueshëm i paredaktuar në dosje", tha ai. /Telegrafi/