Ligji për arsimin e lartë dhe Ligji për përfaqësimin drejtë do të presin pas pushimeve
Deputetët po i shterojnë diskutimet e fundit të seancave të planifikuara deri në pushimet verore, por fati i disa ligjeve që, megjithëse u vunë në rend dite, mbetën të pamiratuara mbetet i pasigurt, siç është ligji për arsimin e lartë, i cili tashmë po debatohej në komisionin amë, ndërsa kur arriti në seancën plenare, mbeti vetëm si pikë e rendit të ditës, diçka e ngjashme ndodhi edhe me Ligjin për përfaqësimin e drejtë.
Partitë nga blloku opozitar shqiptar janë ende në një debat sot se kush po e pengon këtë proces dhe kush përfiton prej tij, pasi deputeti i BDI-së, Ilir Hasani, duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske mbi këtë temë, tregoi se nëse qeveria do të ishte kaq e sigurt, do ta vinte lehtësisht ligjin për përfaqësimin e drejtë në votim në mënyrë që të shihej se nga kush varet i keqi, por ai gjithashtu tregoi se këto mund të jenë tema serioze për diskutim dhe për zgjedhje të parakohshme, për të cilat BDI më parë ka treguar se është gati.
Partneri i koalicionit qeveritar VLEN, nga ana tjetër, drejtoi gishtin drejtpërdrejt nga integristët, duke thënë se ata dhe lideri i tyre Ahmeti ishin ata që bllokuan Ligjin për përfaqësimin e drejtë, dhe kështu minuan themelet e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit.
"Çfarë prisnin shqiptarët? Ali Ahmeti të bllokonte Ligjin për Përfaqësim të Drejtë dhe në këtë mënyrë të shkatërronte një nga parimet themelore të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. Pse? Për shkak të lakmisë për pushtet!".
"Udhëheqja e pareformuar e BDI-së, e dëshpëruar sepse shqiptarët e dërguan në opozitë, tani po ndërmerr hapa drejtpërdrejt në kundërshtim me interesat e shqiptarëve. Në Reçicën e Vogël, ata kanë hartuar një plan të rrezikshëm. Ata duan të bëjnë një film se të drejtat e shqiptarëve kërcënohen vetëm sepse BDI nuk është në Qeveri. Për ta, me sa duket, shqiptarët kanë të drejta vetëm kur janë në pushtet dhe kur populli i tyre është ulur në kolltuqe", thanë nga VLEN.
Kryeministri Mickoski gjithashtu shkurtimisht tregoi sot se nuk pret që këto të jenë tema për pazarllëqe për zgjedhje të parakohshme parlamentare sepse qeveria tashmë ka përgatitur zgjidhjet ligjore dhe tani përfaqësuesit e popullit janë në lëvizje.
Edhe pse më parë ka deklaruar disa herë se OBRM-PDUKM është gati për zgjedhje të parakohshme parlamentare, ai përsëri shtoi se dëshiron të përqendrohet në projektet aktuale. LSDM, nga ana tjetër, megjithëse më parë këmbënguli për zgjedhje të parakohshme, tani mbetet në qëndrimin se Mickoski do t'i thërrasë ato kur thesari të jetë bosh.