Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Muamet Hoxha, sot së bashku me kryeministrin Hristijan Mickoski,vizitoi Idrizovën, Komuna e Gazi Babës, ku inspektoi realizimin e projektit për ndërtimin e kanalizimit sekondar fekal dhe katër stacioneve të pompimit.

Për realizimin e projektit, Ministria ka ndarë 50 milionë denarë, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës komunale, cilësisë së jetës së banorëve dhe mbrojtjen e mjedisit.

“Me këtë projekt, si dhe me të gjitha projektet e financuara nga Ministria, po vendosim themelet për kthesën e gjelbër në mjedisin jetësor në të gjithë vendin. Vazhdojmë të investojmë në zgjidhje sistematike që zgjidhin në mënyrë të qëndrueshme problemet e qytetarëve”, theksoi ministri Hoxha.

Maqedonia e VeriutFeaturedLajmeTelegrafi Maqedoni