QMK: Gjashtë zjarre vazhdojnë të përhapen, njëri nën kontroll
Qendra e Menaxhimit të Krizave tha se deri në orën 7:30 të mëngjesit të sotëm janë regjistruar gjithsej 29 zjarre të hapura. Nga këto, gjashtë janë ende aktive, një është vënë nën kontroll dhe 22 janë shuar plotësisht.
Në zonën e Studeniçanit, midis fshatrave Morane, Vrtekica dhe Ramni Gaber, ku digjet pyll i përzier, ka zjarre aktive. Në Makedonski Brod, zjarret po digjen pranë lokalitetit Vidush, si dhe pranë fshatrave Dragov Dol dhe Lokvicë, duke prekur bimësinë e ulët, shkurret dhe pyjet me kërcell të ulët.
Zjarri në afërsi të fshatit Selp të Velesit dhe lokalitetit Gorno Selo është përhapur në fshatrat Dobrino dhe Tisovicë në Zelenikovë, duke prekur bimësinë e ulët dhe pyjet e lisit dhe shkozës. Zjarri midis Kopancës dhe Tudencës në Jegunovcë është gjithashtu aktiv, duke u përhapur në fshatin Bojanë të Sarajit.
Është shuar edhe pranë fshatrave Borino dhe Zitoshe pranë Krushevës, si dhe pranë Konopnicës në Kriva Pallankë, ku janë prekur pyjet e pishave, bimësia e ulët dhe shkurret.
Zjarri midis fshatrave Aldanci dhe Norovo në Krushevë, ku digjet bimësi e ulët dhe pyll lisi me kërcell të ulët të degraduar, është nën kontroll. përcjell Zhurnal.mk .