Ligji i ri për Natyrën në RMV: Ekipe për kafshë të egra dhe qendra strehimore në fokus të mbrojtjes së mjedisit
Në ENER është publikuar Ligji i ri për Natyrën i cili parasheh formimin e ekipeve intervenuese për kafshë të egra dhe formimin e qendrave strehimore të kafshëve si pjesë e masave më të gjera për avancimin e mbrojtjes së natyrës.
Siç njoftuan nga Ministria e Ambientit Jetësor, kjo zgjidhje ligjore ka për qëllim të krijojë qasje sistematike në mbrojtje të resurseve natyrore. Ligji është i hapur për komente dhe pritet të mbahen së paku dy debate publike.
Qëllimi bazë i ekipeve intervenuese është menaxhimi me situata të paraqitjeve të kafshëve të egra në vendbanime e ku nevojitet reagim i shpejtë dhe zgjidhje efikase të problemeve.
Protokollet për ekipet intervenuese do të parashohin trajtim human të kafshëve. Në përputhje me vlerësimet e ekspertëve të cilët do të jenë pjesë e këtyre ekipeve, do të sjellin vendime në vendngjarje për atë se si do të veprohet me kafshën e lënduar që do të gjendet. Do të formohet dhe vendstrehim dhe për gjithë projektin nevojiten 300 mijë euro, deklaroi Vllatko Tërpevski – Udhëheqës i sektorit për natyrë.