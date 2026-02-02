Liga e parë rikthehet me spektakël, Shkëndija dhe Struga përballen në derbin shqiptar
Federata e Futbollit të Maqedonisë ka përcaktuar oraret dhe terminet për ndeshjet e xhiros së parë pranverore në ligën e Parë. Kjo xhiro nuk do të zhvillohet gjatë fundjavës, por të gjitha ndeshjet do të luhen në ditë pune, të ndara në tre ditë, njofton Telegrafi.
Po afrohet fillimi i pjesës së dytë të kampionatit në Ligën e Parë të Maqedonisë së Veriut, e njohur ndryshe si sezoni pranveror, ndërsa vëmendja e opinionit sportiv do të jetë e përqendruar te derbi shqiptar mes Shkëndijës dhe Struga Trim Lum. Ky duel pritet të jetë kryefjala e xhiros së parë pranverore dhe një test serioz për ambiciet e të dyja skuadrave.
Shkëndija dhe Struga kanë kaluar një fazë mjaft të suksesshme të përgatitjeve dimërore në Antalia të Turqisë, ku përveç stërvitjeve intensive kanë zhvilluar edhe disa ndeshje kontrolluese, duke fituar ritëm dhe duke testuar formën e lojtarëve para rifillimit të kampionatit.
Ndryshe nga ta, situata te FC Shkupi mbetet shqetësuese. Kjo skuadër nuk pati mundësinë të përgatitet në mënyrë normale për sezonin pranveror, për shkak të problemeve të thella financiare dhe organizative që vazhdojnë ta përcjellin klubin. Këto vështirësi pritet të reflektohen edhe në paraqitjet e ekipit në vazhdim të kampionatit.
Java fillon të martën, më 10 shkurt, ku do të zhvillohen dy takime: Shkupi – Tikveshi dhe derbi i shumëpritur Shkëndija – Struga Trim Lum. Të mërkurën, më 11 shkurt, përballen Vardari me Arsimin dhe Sileksi me Bashkimin.
Xhiroja mbyllet të enjten, më 12 shkurt, me ndeshjet AP Brera– Makedonija Gj.P. dhe Pelisteri – Rabotniçki.
Të gjitha ndeshjet e javës së 17-të të Ligës së Parë do të luhen në termin të njëjtë, duke filluar nga ora 14:00.
Sezoni pranveror nis kështu me përballje interesante dhe me derbin shqiptar që premton emocione të forta që në start. /Telegrafi/