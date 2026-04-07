Lideri i ri i Iranit është “pa vetëdije dhe në gjendje të rëndë”?
Udhëheqësi Suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, është “i paaftë” dhe po merr trajtim mjekësor në qytetin e shenjtë shiit të Qomit, sipas gazetës The Times të martën, duke cituar një memo diplomatike që thuhet se bazohet në inteligjencën amerikane dhe izraelite.
Dokumenti thuhet se thotë se Khamenei është “pa vetëdije dhe në gjendje të rëndë”, duke e bërë atë të paaftë të marrë pjesë në vendimmarrjen e regjimit, megjithëse pretendimet nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Sipas raportit, informata u nda me aleatët e Gjirit dhe duket të jetë dokumenti i parë që raporton vendndodhjen e Khameneit, e cila nuk ishte bërë publike më parë.
Gjendja e raportuar e Mojtaba Khameneit, i cili pasoi të atin pas vdekjes së Ali Khameneit në sulmet izraelite dhe amerikane më 28 shkurt, ka të ngjarë të thellojë pasigurinë se kush po e drejton në mënyrë efektive Iranin gjatë luftës.
Megjithëse zyrtarët iranianë kanë këmbëngulur që ai të mbetet në krye, mungesa e tij nga publiku që nga fillimi i konfliktit ka nxitur spekulime se pushteti mund të qëndrojë diku tjetër brenda regjimit, theksojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi .
Khamnei thuhet se ka qenë i paaftë të drejtojë regjimin islamik për disa javë.
Dhe çdo paaftësi e zgjatur për të qeverisur ka të ngjarë të intensifikojë pyetjet nëse Trupat e Gardës Revolucionare Islamike tani mbajnë kontrollin de facto.
Raporti tha gjithashtu se dy deklarata që i atribuohen Khameneit janë transmetuar në televizionin shtetëror iranian që nga fillimi i luftës, por nuk është publikuar asnjë audio ose video e tij duke folur drejtpërdrejt.
Kjo mungesë i ka shtuar pretendimeve të paverifikuara nga burime të lidhura me opozitën se ai mbetet në gjendje kritike.
Qom tashmë ka luajtur një rol qendror në historinë e trashëgimisë pas Khameneit.
Në fillim të marsit, sulmet izraelite në Qom goditën ndërtesën ku thuhet se po takohej Asambleja e Ekspertëve me 88 anëtarë për të zgjedhur një pasardhës të Ali Khameneit, duke nënvizuar rolin qendror të qytetit si në procesin e trashëgimisë klerikale ashtu edhe në strukturën e pushtetit të regjimit. /Telegrafi/