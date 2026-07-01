Lexus nuk është më mbreti i cilësisë, gjiganti gjerman merr fronin
JD Power ka publikuar studimin e saj të fundit të cilësisë, dhe besoni ose jo, Lexus ka rënë nga vendi i parë.
Zëvendësimin e saj e ka Porsche, e cila kryesoi si markat premium ashtu edhe tregun e përgjithshëm me vetëm 138 probleme për 100 automjete (138 PP100), transmeton Telegrafi.
Genesis u rendit i dyti (151 PP100), i ndjekur nga Ford në të tretin (152 PP100), marka më e mirë në tregun masiv.
Lexus (156 PP100) u rendit i katërti dhe i barabartë me Nissan (156 PP100).
Mesatarja e studimit ishte 175 PP100, një përmirësim nga rezultati i vitit të kaluar prej 192 PP100.
Sipas JD Power, ky është përmirësimi më i mirë vit pas viti i studimit në gati 30 vjet. Pavarësisht kësaj, e vetmja kategori që përjetoi një rritje në problemet e raportuara ishte infotainment, me lidhjen Apple CarPlay dhe Android Auto që ishte kontribuesi më i madh i vetëm në rënien e cilësisë.
"Kur teknologjia bëhet shumë e komplikuar, gjasat që klientët të përjetojnë një problem rriten ndjeshëm", tha Frank Hanley, drejtor i lartë i benchmarking-ut të automjeteve në JD Power.
Konsumatorët gjithashtu i kritikuan ekranet e informacionit dhe argëtimit për shkaktimin e shpërqendrimeve.
Dyzet e gjashtë përqind e të anketuarve fajësuan ekranet dhe ekranet me prekje për problemet që lidhen me drejtimin e shpërqendruar.
Tetëmbëdhjetë përqind përmendën alarmet e asistencës së shoferit si shkaktarë të shpërqendrimit.
Për të luftuar problemet e lidhjes ishin mbajtëset e gotave. Ato ishin kontribuesi më i madh në përmirësimin e cilësisë fillestare të këtij viti, me konsumatorët që preferonin vendet dhe kapacitetet më të arritshme.
Ja 11 markat kryesore të makinave që u renditën mbi mesataren në Studimin e Cilësisë Fillestare të JD Power 2026 në SHBA:
Porsche — 138 PP100
Genesis — 151 PP100
Ford — 152 PP100
Lexus —156 PP100
Nissan — 156 PP100
Buick — 162 PP100
Hyundai — 165 PP100
Subaru —170 PP100
Chevrolet — 171 PP100
Land Rover — 173 PP100
Kia — 175 PP100
Mesatarja e Industrisë — 175 PP100
Duke gërmuar në të dhëna, studimi nxjerr në pah modelet kryesore, të tilla si Porsche 911, i cili shënoi cilësinë më të lartë fillestare të çdo automjeti me 110 PP100.
911 u rendit më lart edhe vitin e kaluar. BMW mori më shumë çmime modelesh, me gjashtë modele që kryesonin segmentet e tyre: Seria 2, Seria 5, Seria 8, X2, X6 dhe X7. Hyundai kishte pesë modele që renditeshin në krye: Santa Cruz, Sonata, Venue, Carnival dhe K4.
General Motors kishte katër modele, me Cadillac CT4, Cadillac XT5, Chevrolet Blazer dhe Chevrolet Tahoe që renditeshin në krye. Ford kishte tre - F-150, Mustang dhe Super Duty.
Studimi i Cilësisë Fillestare JD Power përbëhet nga 227 pyetje në 10 kategori automjetesh, duke përfshirë infotainment; karakteristikat, kontrollet dhe ekranet; pjesën e jashtme; asistencën në drejtim; pjesën e brendshme; sediljet; sistemin e fuqisë; përvojën e drejtimit; klimën; dhe të paspecifikuara.
JD e çiftëzon këtë me të dhënat përkatëse të riparimit për të nxjerrë rezultatin e saj, të matur në probleme për 100 automjete. Sa më i ulët rezultati, aq më e lartë cilësia fillestare.
Studimi i këtij viti mblodhi përgjigje nga 78,514 pronarë dhe qiramarrës. Studimi mat vetëm problemet e përjetuara brenda 90 ditëve të para të pronësisë. /Telegrafi/