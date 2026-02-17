Lëndohet një skiator nga Danimarka në një ortek në Kodrën e Diellit
Në Kodrën e Diellit ka mbi 50 centimetra borë, dhe moti i ndryshueshëm krijon kushte për ortek. Një skiator nga Danimarka u lëndua në një ortek që ndodhi dje në majën Ceripashina.
"Më 16.02.2026 në orën 14:50, në SPB Tetovë u raportua se një person u lëndua në Kodrën e Diellit, pranë vendit të quajtur Ceripashina. Një ekip nga Shoqata e Sporteve dhe Shërbimeve të Tjera me një automjet special në orën 16:10 gjeti personin F. M. L. (24) nga Danimarka, i cili, sipas raportit, ishte lënduar nga një ortek bore gjatë skijimit. Pas ndihmës së dhënë, personi u transportua me ambulancë në një spital privat në Shkup", thonë nga SPB Tetovë.
Drejt fundit të janarit të këtij viti, në Malin e Sharrit u vu re ortek i madh bore, në të cilin, për fat të mirë, nuk pati të lënduar. Në atë kohë, një analizë eksperte e stabilitetit të mbulesës së borës u krye nga ekip ekspertësh nga një institucion arsimor i specializuar në sigurinë e turizmit malor.
Sipas vlerësimit, u përcaktua nivel i lartë rreziku nga orteqet, niveli 4, sipas shkallës evropiane të vlerësimit të rrezikut nga orteqet. Në atë shkallë, niveli 5 tregon një rrezik shumë të lartë nga orteqet.