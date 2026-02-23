Lekaj: Familja Jashari duhet të mbetet e pastër e emblematike dhe jashtë politikës
Pal Lekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), ka folur lidhur me zgjedhjen e presidentit apo presidentes së re të vendit, kur kanë mbetur edhe më pak se dhjetë ditë.
Ai ka thënë se nuk beson që familja Jashari duhet të përzihet në politikë, duke u shprehur se si familje duhet të mbetet e pastër dhe emblematike.
“Në historinë e re të Kosovës është familja emblematike që çdo njeri e respekton për kontributin për atë çfarë ka ndodhur në Prekaz, për luftën dhe lirinë e Kosovës, që janë pjesë e saj e pandashme të të mirave që i ka përfituar Kosova.”
“Mendoj që Aleanca do ta përkrahë, mirëpo atë që mund ta them, ne kemi ofruar edhe figurën e zotit Haradinaj që është po familje emblematike…”, ka thënë ai, duke shtuar se: “Nuk besoj se familja Jashari duhet të përzihet në politikë.”
“Duhet të jetë e pastër, ashtu emblematike dhe të konsiderohet si familje e shenjtë, prandaj çdo hyrje, pa marrë parasysh të një figure të familjes Jashari në politikë, mund të them se e zbeh familjen”, është shprehur ai në RTV Dukagjini.