Legjenda e shahut Judit Polgar refuzon ofertën për t'u bërë presidente e Hungarisë
Legjenda e shahut Judit Polgar të hënën hodhi poshtë ofertën e kryeministrit hungarez Peter Magyar për t'u bërë presidentja e ardhshme e vendit.
"Nuk mendoj se kam forcën për të marrë përsipër përgjegjësinë historike të bashkimit të një kombi të ndarë, dhe për këtë arsye nuk jam në gjendje ta pranoj ftesën", postoi Polgar në rrjetet sociale, transmeton Telegrafi.
"Do të bëj gjithçka që është në fuqinë time për të mbështetur një President të ri, të pavarur dhe të respektuar të Republikës në arritjen e këtyre qëllimeve", shtoi ajo.
Polgar dha përgjigjen e saj pasi grupi parlamentar i Tiszës e mbështeti publikisht në parlament. Megjithatë, kritikët vunë re se, në kundërshtim me premtimet e mëparshme, emërimi i saj nuk u parapri nga një konsultim i gjerë publik.
Magyar iu përgjigj vendimit të Polgar në një koment.
"E dashur Judit, faleminderit për gjithçka që ke bërë për Hungarinë. Besoj se mund të them, në emër të miliona hungarezëve, se edhe nëse në një kapacitet tjetër, ne do të vazhdojmë të mbështetemi tek ty në të ardhmen", shkroi ai.
Pasi rrëzoi presidentin jopopullor Tamas Sulyok me anë të një amendamenti kushtetues javën e kaluar, Hungaria mbështeti Polgarin vonë të dielën si "një president për të cilin të gjithë hungarezët mund të jenë krenarë".
Si rezultat i amendamentit kushtetues, mandati i Presidentit aktual Tamás Sulyok përfundoi të hënën.
Udhëheqësit e partisë qeverisëse Tisza kanë thënë vazhdimisht se duan që presidenti të zgjidhet drejtpërdrejt nga publiku dhe jo nga parlamenti.
Si rezultat, presidenti i zgjedhur tani mund të shërbejë vetëm përkohësisht, derisa të miratohet një kushtetutë e re. /Telegrafi/