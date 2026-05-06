LDK me Osmanin në listë do të ketë rreth 20 kandidatë nga ekipi i saj, thotë Zemaj
Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë ka arritur një dakordim për bashkëpunim me ish-presidenten Vjosa Osmani në zgjedhjet e 7 qershorit.
Duke folur në emisionin FIVE të RTV Dukagjinit, Armend Zemaj deputet i LDK-së, tha se bëhet fjalë për një bashkëpunim parimor dhe ideologjikisht të përafërt me partinë, ku secila palë do të ruajë subjektivitetin e vet, ndërsa garimi do të bëhet brenda listës dhe me logon e LDK-së.
“Ajo që është diskutuar dhe na është paraqitur nga kryetari është një bashkëpunim parimor dhe ideologjikisht i përafërt me LDK-në, duke ruajtur subjektivitetin e secilit në këtë garë zgjedhore brenda listës së LDK-së”, ka deklaruar Zemaj.
Për listat zgjedhore pritet të dorëzohen më 12 maj, ai ka theksuar se një pjesë e kandidatëve do të vijnë nga lista e Osmanit.
“Mund të jetë rreth 20 anëtarë të rinj nga ajo që propozon, besoj që do të jenë emra që i përshtaten edhe profilit të së djathtës”, u shpreh Zemaj.
Sa i përket reagimeve brenda partisë, ai theksoi se ka një pritje të përzier ndaj këtij bashkëpunimi.
Zemaj ka shtuar se përgjegjësia për krijimin e listës dhe partneritetet i takon kryetarit të LDK-së, ndërsa theksoi se qëllimi i përbashkët mbetet ndryshimi i qeverisjes aktuale.
“Në aspektin procedural është përgjegjësi e kryetarit të LDK, sepse i besohet krijimi i listës bashkë me degët dhe kryesinë , kryetarit i besohet platforma edhe partneriteti me koalicione ose me individë si në këtë rast. Në çështjen e brendshme ka reflektim pozitiv por ka edhe zëra që nuk e harrojnë atë çfarë ka ndodhur prej 2021ës, edhe deri në zgjedhjet e fundit nacionale. Interesi i përbashkët është ta ndryshojmë këtë qeverisje…”, ka deklaruar Zemaj.