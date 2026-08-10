Largoni milingonat duke përdorur këtë truk me përbërës natyral
Milingonat zakonisht nuk hyjnë të gjitha menjëherë në shtëpinë ose kopshtin tuaj. Fillimisht, një milingonë e vetme del për të kërkuar ushqim dhe strehim. Pasi gjen një burim ushqimi, ajo kthehet në koloni dhe lë pas një gjurmë feromonësh.
Më pas, një numër i madh milingonash ndjekin këtë gjurmë përgjatë oborrit dhe futen në shtëpi, duke lëvizur përgjatë dërrasave anësore të mureve, pragjeve të dritareve dhe duke arritur përfundimisht deri te dollapët e kuzhinës.
Fatkeqësisht, gjatë verës pronarët e shtëpive mund të vërejnë më shumë milingona. Kjo ndodh sepse gjatë kësaj periudhe kolonitë e milingonave janë në numrin e tyre më të madh dhe nevoja për ushqim është më e lartë. Gjithashtu, milingonat çiftëzohen gjatë muajit gusht, proces që nxitet nga temperaturat e larta.
Këta dëmtues janë vazhdimisht në kërkim të burimeve ushqimore dhe shtëpitë tona ofrojnë një burim të bollshëm ushqimi.
Megjithatë, ekziston një mënyrë e thjeshtë për t’i larguar. Courtney, e cila ndan këshilla për pastrimin dhe punët e shtëpisë në Instagram, ka treguar se si një përzierje me vetëm dy përbërës i ndihmoi të largonte milingonat nga oborri i saj brenda 30 minutash.
Sipas Courtney-t, ekzistojnë shumë mënyra për t’i parandaluar dhe trajtuar problemet me milingonat në shtëpi, por kjo është “një nga spërkatësit më të lehtë që mund të përgatitni dhe që është vërtet efektiv dhe i sigurt”.
Përbërësit
Për këtë përzierje ju nevojiten:
Dy gota uthull e bardhë e distiluar ose uthull molle;
Dy gota detergjent për larjen e enëve.
Edhe pse përzierja përmban dy përbërës, është uthulla ajo që e bën atë veçanërisht efektive. Milingonat nuk e pëlqejnë erën e uthullës dhe ajo gjithashtu ndërhyn në gjurmën e aromës që ato përdorin për të orientuar njëra-tjetrën.
Courtney tha se ky spërkatës ka qenë “shpëtim” për të gjatë verës. Ajo e spërkati në të gjithë oborrin dhe, sipas saj, brenda 30 minutash milingonat u zhdukën dhe që atëherë nuk kishte parë më asnjë.
Si t’i largoni milingonat me uthull
Fillimisht, merrni një enë dhe përzieni uthullën me detergjentin e enëve. Më pas, hidheni përzierjen në një shishe me spërkatës.
Spërkateni tretësirën në vendet ku shfaqen milingonat ose në zonat ku ato kanë më shumë gjasa të futen në shtëpi. Mund të spërkatni rreth dritareve, dyerve, dërrasave anësore të mureve dhe përgjatë shtigjeve ku zakonisht lëvizin milingonat.
Sigurohuni që përzierja të shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme dhe të mbulojë mirë sipërfaqet, në mënyrë që të ketë efektin e dëshiruar.
Sipas Courtney-t, pas spërkatjes me këtë përzierje, brenda rreth 30 minutash milingonat u zhdukën.
Për të ruajtur efektin, rekomandohet që përzierja të aplikohet përsëri një herë në javë. Nëse vëreni se milingonat vazhdojnë të shfaqen, mund ta përsëritni aplikimin çdo disa ditë.
Gjithashtu, nëse përzierja është përdorur në ambiente të jashtme dhe është larë nga shiu, duhet të aplikohet përsëri.