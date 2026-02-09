Largohen barakat dhe mbeturinat nga hapësira e Klinikës Pulmologjike
Gjatë dy ditëve të fundjavës, si edhe paraditen e së hënës, janë rrënuar dhe larguar 6 barakat që për një kohë të gjatë ishin pengesë dhe imazh i keq për Klinikën e Pulmologjisë në QKUK.
Objektet e montuara që ishin uzurpuar e keqpërdorur ndodheshin pranë spitalit që i trajton sëmundjet e mushkërive.
E për këta pacientë dhe stafin që i trajton, gjendja ishte bërë edhe më e rënduar, meqë një hapësirë e kësaj zone ishte shndërruar në deponi mbeturinash, raporton KosovaPress.
Por, edhe këto të fundit, që ishin rreth 1 mijë metra-kub, u larguan dhe zona u pastrua plotësisht.
Ndërsa gjithë kjo punë u krye në baza vullnetare e falas nga kompania Ego-Elsa sh.p.k.
Top Lajme
Jobs
Deals