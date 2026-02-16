Laptopët e rinj Apple mund të vijnë me opsione ngjyrash më të gjalla
Apple ka kohë që punon në një model MacBook me kosto të ulët, sipas raporteve të ndryshme që përfshijnë muaj të tërë.
Edhe pse ky laptop nuk do të jetë aq i fuqishëm sa MacBook Air dhe MacBook Pro, duket se do të thyejë një traditë që kompania e ka ruajtur prej vitesh: opsione ngjyrash profesionale dhe të zbehta.
Sipas Mark Gurman, MacBook i ri do të dalë me ngjyra shumë më të këndshme sesa homologët e tij.
Kjo pjesërisht sepse kompania shpreson të synojë një pjesë më të madhe të tregut për studentët dhe po vë bast për ngjyra më pak serioze, që ndihmojnë shitjet.
Apple thuhet se ka testuar një mori opsionesh ngjyrash për MacBook-un e ri, duke përfshirë: e hirtë, e argjendtë, e gjelbër e hapur, e kaltër, rozë, si dhe të verdhë.
Siç vëren Gurman, jo të gjitha këto ngjyra do të jenë të përfshira, por ajo që do të ndodhë do të jetë padyshim një ndryshim i madh ritmi.
Sipas raporteve paraprake, MacBook i ri do të kushtojë shumë më pak se 1,000 dollarë, me disa vlerësime që e vendosin çmimin fillestar në rreth 500-600 dollarë.
Për të arritur këto çmime shumë më të ulëta, Apple me sa duket do të përdorë një çip të serisë A - të menduar për modelet iPhone - në vend të një çipi tradicional të serisë M siç gjendet në modelet e tjera të MacBook.
Ekrani i këtij MacBook-u me sa duket do të jetë pak më i vogël se ai i MacBook Air dhe MacBook Pro. /Telegrafi/