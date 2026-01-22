LAMM: Të gjitha rrugët në vend janë të kalueshme dhe të sigurta për trafik
Të gjitha rrugët shtetërore janë të kalueshme dhe të sigurta për trafik. Trafiku po zhvillohet pa pengesa, por për shkak të reshjeve të borës, rekomandohet drejtim i kujdesshëm, njoftojnë këtë mëngjes nga Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë.
Nga atje thonë se ekipet e NP "Rrugët e Maqedonisë" janë në terren dhe me mekanizmat dhe mjetet e tyre po vazhdojnë pastrimin e borës.
"Në bashkëpunim me NP "Rrugët Shtetërore" dhe Ministrinë e Transportit, po kryhen aktivitete të koordinuara me qëllim sigurimin e rrjedhës së qetë dhe të sigurt të trafikut.
Përveç menaxhimit të kujdesshëm dhe të ndërgjegjshëm të automjeteve, rekomandohet përdorimi i detyrueshëm i pajisjeve dimërore, respektimi i sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe shpejtësia e rregulluar sipas kushteve të rrugës", thonë nga LAMM.
Nga atje shtojnë se në Strumicë, Krushevë dhe Gjavatë po bie borë e lehtë./Telegrafi/