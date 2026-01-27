LAMM: Për shkak të protestave janë bllokuar disa pika kufitare
Për shkak të protestës nga shoferët e kamionëve, disa pika kufitare për hyrje dhe dalje nga vendi janë bllokuar.
Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të lagura.
Nga 15.11.2025, filloi detyrimi ligjor për posedimin e detyrueshëm të pajisjeve dimërore në automjete, pavarësisht nga kushtet aktuale të motit. Ky detyrim do të zgjasë deri më 15.03.2026.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikat kufitare në anën RMV, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM rekomandon një shpejtësi të rregulluar, respektim të sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë - Veles, Mavrovë - Dibër - Strugë, Vinicë - Berovë dhe Koçan - Delçevë.