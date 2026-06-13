Lamborghini po përgatit Revuelto-n më të fuqishme deri më sot
Lamborghini Revuelto ka dy vjet që ekziston.
Sigurisht, kjo nuk është pikërisht një përjetësi, por është mjaftueshëm kohë që të fillojmë të mendojmë për atë që do të sjellë më pas marka luksoze.
Dhe ka disa thashetheme.
Sipas një raporti nga The Supercar Blog , Lamborghini do të debutojë Revuelto SV-në e saj më të fuqishme më vonë këtë vit.
Një shfaqje private thuhet se do të mbahet këtë muaj, me superveturën që do të bëjë debutimin e saj publik më vonë në vitin 2026.
Ashtu si me modelet e mëparshme SV, Revuelto SV pritet të ketë disa modifikime të dizajnuara për ta bërë atë edhe më të aftë në pistë.
Motori hibrid V12 me 6.5 litra i Revuelto-s prodhon tashmë 1,001 kuaj fuqi, kështu që mos prisni një rritje të madhe të fuqisë.
Megjithatë, përmirësimet mekanike duhet të jenë ende në diskutim në një përpjekje për ta bërë modelin SV edhe më të fuqishëm se modeli aktual. /Telegrafi/