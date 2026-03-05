Lajm i mirë për miliona pensionistë në Gjermani: pensionet e tyre do të rriten me 4.24 përqind në korrik
Pensionet në Gjermani do të rriten me 4.24 përqind në korrik.
Lajm i mirë për miliona pensionistë: pensionet e tyre do të rriten më shumë se sa pritej këtë verë.
Pagesat e pensioneve për afërsisht 21 milionë pensionistë në Gjermani do të rriten me 4.24 përqind më 1 korrik.
Kjo u njoftua nga Ministria Federale e Punës në Berlin, shkruajnë mediat gjermane, përcjell Telegrafi.
Bazuar në të dhënat aktuale nga Zyra Federale e Statistikave dhe agjencia e sigurimeve pensionale, pensionet po rriten ndjeshëm më shumë se sa parashikohej në vjeshtë.
“Është një lajm i mirë për pensionistët që pensionet do të rriten me 4.24 përqind në korrik”, ka thënë ministrja e Punës, Bärbel Bas.
Sipas saj, “rritja pozitive e pagave po çon përsëri në një rregullim të dukshëm të pensioneve, gjë që nënvizon besueshmërinë e sistemit statutor të pensioneve”.
Meqenëse pensionet janë të lidhura me pagat, pensionistët mund të përfitojnë nga prosperiteti i popullsisë që punon, shkruajnë më tej mediat gjermane.
"Pensionet e mira nuk janë luks, por çështje drejtësie për njerëzit që kanë punuar shumë gjithë jetën e tyre", citohet të ketë thënë bashkëkryetarja e SPD-së socialdemokrate.
Sipas ministrisë, vlera aktuale e pensionit do të rritet nga 40.79 € në 42.52 € më 1 korrik 2026. Për një pension standard me të ardhura mesatare dhe 45 vjet kontribute, ky rregullim i pensionit do të thotë një rritje prej 77.85 € në muaj.
Siç bëhet e ditur më tej, regullimi i pensioneve do të zbatohet me anë të një rregulloreje e cila - në varësi të vendimit të Kabinetit, miratimit të Bundesratit (Këshillit Federal) dhe botimit përfundimtar në Gazetën Federale të Ligjit - do të hyjë në fuqi më 1 korrik 2026.
Presidentja e Fondit Federal Gjerman të Sigurimeve të Pensioneve, Gundula Roßbach, tha: "Me këtë, ne po përmbushim edhe një herë një premtim kyç të sigurimit ligjor të pensioneve: Pensionet vijnë pas pagave". /Telegrafi/