Ky truk i thjeshtë ju shpëton nga pastrimi i lodhshëm i furrës, largoni yndyrën me një produkt kuzhine
Një furrë e pastër mund të bëjë një ndryshim të dukshëm në pamjen, aromën dhe pastërtinë e përgjithshme të kuzhinës.
Kur yndyra e pjekur, mbetjet e ushqimit dhe papastërtitë e vështira krijohen brenda furrës, gjetja e një mënyre efektive për ta pastruar mund të jetë e vështirë. Edhe pse në internet gjenden shumë metoda, shumë prej tyre kërkojnë disa produkte ose përdorimin e kimikateve.
Një metodë e njohur, e publikuar nga The Kitchn, përfshin përdorimin e një përbërësi natyral në vend të pastruesve të fortë kimikë. Kjo mënyrë natyrale për pastrimin e furrës është bërë një zgjedhje e preferuar për shumë njerëz që duan të përdorin alternativa më miqësore me mjedisin dhe është gjithashtu mjaft efektive.
Metoda bazohet te soda e bukës, e përzier me ujë për të krijuar një pastë që mund të përhapet lehtësisht.
Në varësi të nivelit të papastërtisë së furrës, mund t’ju duhet edhe pak uthull e bardhë për të ndihmuar në heqjen e mbetjeve të sodës së bukës në fund.
Fillimisht, përgatisni një pastë të trashë duke përzier sodë buke me ujë. Përzierja duhet të jetë mjaftueshëm e trashë për t’u përhapur dhe jo shumë e hollë, ndaj shtojeni ujin gradualisht.
Përhapeni përzierjen natyrale mbi sipërfaqet e ndotura të furrës, duke u përqendruar veçanërisht në zonat me yndyrë, papastërti dhe mbetje ushqimi të djegura.
Lëreni përzierjen të qëndrojë për disa orë, në mënyrë që soda e bukës të zbusë papastërtitë. Ekspertët rekomandojnë ta lini të veprojë të paktën 12 orë.
Pasi të ketë kaluar kjo kohë, merrni një leckë të lagur dhe fshini sa më shumë nga soda e bukës së tharë. Një shpatull plastike ose silikoni mund t’ju ndihmojë të hiqni më lehtë pastën e ngjitur.
Nëse mbetjet janë të vështira për t’u hequr, një sasi e vogël uthulle të bardhë mund të ndihmojë. Uthulla do të reagojë me sodën e bukës, duke krijuar një shkumë të lehtë. Në fund, merrni një leckë të lagur dhe fshini çdo mbetje të mbetur.
Soda e bukës është një përbërës i njohur për pastrimin e shtëpisë dhe njihet për aftësinë e saj për të shpërbërë yndyrën dhe papastërtitë. Ajo është gjithashtu e lirë dhe mund të blihet për vetëm 69 pena në dyqane si Home Bargains ose në supermarkete.
Edhe limonët mund të përdoren për pastrimin e furrës. Mjafton të vendosni lëngun e dy limonëve në një enë me ujë dhe ta vendosni në furrë. Ngrohja e butë e ujit do të krijojë avull, i cili do të ndihmojë në zbutjen e papastërtive dhe yndyrës.