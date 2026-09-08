Si ta parandaloni zbehjen e shpejtë të rrobave, shtoni këtë përbërës gjatë larjes
Rrobat mund të humbasin intensitetin e ngjyrës dhe të fillojnë të duken të zbehta me kalimin e kohës pas larjes së shpeshtë. Kjo është veçanërisht e dukshme në rrobat e errëta dhe të ndritshme që i veshim dhe i lajmë shpesh.
Megjithatë, ekziston një truk i thjeshtë që mund ta provoni herën tjetër që lani rrobat, dhe për të ju nevojitet një përbërës që pothuajse të gjithë e kanë në kuzhinë, i cili është kripa.
Gjithçka që duhet të bëni është të shtoni një lugë gjelle kripë përpara se të ndizni lavatriçen. Kripa vendoset në një ndarje bosh të lavatriçes, pra në atë që nuk po e përdorni për momentin.
Gjatë larjes, kripa do të hyjë në kazan së bashku me ujin. Ky proces i thjeshtë përdoret si një mënyrë për të ndihmuar rrobat të qëndrojnë më të freskëta dhe ngjyrat e tyre të zgjasin më shumë.
Ekziston edhe mundësia e shtimit të kripës direkt në kazan, përpara se të fusni rrobat brenda. Megjithatë, nëse doni ta provoni këtë truk, një mundësi më e thjeshtë është ta vendosni në një ndarje bosh të lavatriçes.
Truku mund të jetë veçanërisht efektiv me gardëroba të errëta dhe rroba me ngjyra intensive që lahen shpesh. Përveç kësaj, ndarja e duhur e rrobave, larja në temperaturën e duhur dhe ndjekja e udhëzimeve në etiketë mund të ndihmojnë që rrobat të ruajnë pamjen e tyre për sa më gjatë të jetë e mundur.
Nëse vini re se rrobat tuaja po humbasin ngjyrën më shpejt pas larjes, mund ta provoni këtë truk të thjeshtë gjatë ciklit të ardhshëm të larjes.