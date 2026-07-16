Kuzmanoska: Në proces thirrja për punësime të reja, grant shtetëror deri në 250.000 denarë për çdo punësim
Deputetja e OBRM-PDUKM‑së, Biljana Kuzmanoska, në konferencën e sotme për media informoi se është në proces thirrja publike e Qeverisë për masën “Mbështetje për krijimin e vendeve të reja të punës”, e dedikuar për kompanitë vendore që planifikojnë zgjerimin e aktivitetit dhe punësimin e punëtorëve të rinj.
Sipas Kuzmanoskës, përmes nën‑masës “Vrapësim dhe rritje të subjekteve juridike” do të mbështeten kompani për hapjen e gjithsej 1.385 vendeve të reja të punës, ndërsa granti shtetëror do të variojë nga 160.000 deri në 250.000 denarë për çdo person të sapopunësuar.
Ajo theksoi se për këtë masë janë siguruar 332.650.000 denarë, respektivisht rreth 5,4 milionë euro, dhe se çdo kompani mund të përfitojë mbështetje për punësimin e maksimum pesë personave.
Kuzmanoska sqaroi se granti më i lartë – 250.000 denarë – është paraparë për punësimin e të rinjve deri në 29 vjeç.
Për përfituesit e ndihmës minimale të garantuar, komunitetin rom, personat me aftësi të kufizuara, gratë, personat e papunë afatgjatë dhe gratë rome me arsim të mesëm ose të lartë, mbështetja financiare do të jetë 220.000 denarë për person.
Për personat e papunë mbi 29 vjeç, granti do të jetë 160.000 denarë për çdo vend të ri pune.
Si risi në masë, Kuzmanoska theksoi përfshirjen e të kthyerve nga jashtë, ku për çdo person të punësuar që i përket kësaj kategorie, punëdhënësi do të marrë 10 për qind shtesë mbi shumën e miratuar të grantit, varësisht nga kategoria e të papunit.
Sipas Kuzmanoskës, me këto masa Qeveria synon të krijojë mundësi të reja punësimi, të nxisë zhvillimin profesional të qytetarëve dhe të përmirësojë kushtet për rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë vendore.