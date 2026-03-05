Kuvendi voton shkarkimin e Ballukut, Spiropalit dhe Vengut! Miratohen edhe ministrat e rinj
Kryeparlamentari, Niko Peleshi ka hapur votimin për dekretet e presidentit, Bajram Begaj për ministrat e rinj.
Shkarkimi i Belinda Ballukut u votua me 85 vota pro dhe asnjë kundër dhe asnjë abstenim.
Gjithashtu u votua edhe shkarkimi i Elisa Spiropalit nga posti i ministres për Evropën dhe Punët e Jashtme. Spiropali u shkarkua me 83 pro pro, 2 kundër dhe 0 abstenim.
Shkarkimi i Ministrit të Mbrojtjes, Pirro Vengu u votua me 81 pro, 0 kundër dhe 0 abstenim. Gjithashtu u votuan ministrat e rinj, raporton euronews.al
Ministri i ri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha u votua me 83 vota pro. Ministri i ri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari u miratua me 83 vota pro dhe 4 kundër.
Ministri i ri i Mbrojtjes, Ermal Nufi u miratua me 83 pro, 0 abstenim dhe 6 vota kundër. Ministri i ri i Drejtësisë, Toni Gogu u miratua me 83 pro 0 abstenim dhe 5 kundër.
Ministri i ri Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi u votua me 83 vota pro, 0 abstenim, 6 kundër. Ministrja e re Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Erjona Ismaili u miratua me 82 pro, 0 abstenim dhe 4 kundër. /euronews.al/