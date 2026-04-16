Kuvendi vendosi, gjendja e krizës me karburantet zgjatet deri më 20 korrik
Për shkak të rreziqeve të vazhdueshme të ndërprerjes së furnizimit me naftë dhe derivate të naftës, Kuvendi sot miratoi në seancë plenare Propozimin për miratimin e zgjatjes së periudhës për gjendjen e krizës në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Me vendimin, i cili më parë mori mbështetje nga Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, gjendja e krizës zgjatet deri më 20 korrik 2026 dhe do të fillojë të zbatohet nga 21 prilli 2026, pas publikimit të tij në "Gazetën Zyrtare".
Në arsyetim, deputetët u informuan se zgjatja e krizës është e kushtëzuar nga situata e pafavorshme ndërkombëtare e sigurisë dhe energjisë, pas përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme dhe ndërprerjeve serioze në transportin e naftës së papërpunuar, veçanërisht përmes Ngushticës së Hormuzit, e cila është një nga korridoret kryesore globale të energjisë.
Sipas vlerësimeve të institucioneve kompetente, pas sulmeve të kryera në fund të shkurtit të këtij viti dhe bllokimit të mëvonshëm të rrugëve detare, rrjedha e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit është ulur ndjeshëm, gjë që krijon rrezikun e mungesave globale dhe rritje të çmimeve, me pasoja të drejtpërdrejta për tregun vendas.
Qeveria ka ndërmarrë tashmë një sërë masash për të zbutur pasojat e krizës, duke përfshirë uljen e taksës mbi vlerën e shtuar mbi burimet e energjisë dhe uljen e akcizave mbi naftën dhe benzinën pa plumb, me qëllim mbrojtjen e standardit të jetesës së qytetarëve dhe sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm.
Me votimin e sotëm, Kuvendi autorizoi Qeverinë dhe institucionet kompetente të vazhdojnë me menaxhimin e koordinuar të situatës dhe zbatimin e masave për të siguruar furnizim të sigurt me karburantë në periudhën e ardhshme./Telegrafi/