Duke filluar nga sot, motoçikletat deri në 125m3 do të drejtohen me leje të kategorisë "B" në Maqedoni
Qytetarët e RMV-së me patentë shoferi të kategorisë "B", që nga sot, kanë të drejtë të drejtojnë motoçikleta me transmision automatik të kategorisë "A1" me një vëllim motori prej 125 m3 dhe fuqia e motorit të të cilave nuk i kalon 11 KW, pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve në Ligjin për Sigurinë në Trafikun Rrugor.
Amendamentet legjislative u përgatitën dhe u paraqitën nga grupi parlamentar i Lëvizjes ZNAM me mbështetjen e shumicës së deputetëve, dhe më 8 prill të këtij viti ato u votuan me shumicë dërrmuese në Kuvend.
Ndërkohë, ishin në vazhdim procedurat administrative për Rregulloren e përgatitur nga Ministria e Punëve të Brendshme, me publikimin e së cilës sot në Gazetën Zyrtare hynë në fuqi ndryshimet legjislative.
Siç shpjegoi deputeti i ZNAM, Pavle Arsovski në Kuvend, ligji përcakton që në Maqedoni një shofer që zotëron një patentë drejtimi të kategorisë B do të ketë të drejtë të drejtojë motoçikleta me transmision automatik të kategorisë "A1" pasi të ketë mbushur moshën 23 vjeç dhe të ketë zotëruar një patentë drejtimi të vlefshme të kategorisë "B" për të paktën 5 vjet dhe të ketë një certifikatë pjesëmarrjeje në një trajnim teorik 4-orësh./Telegrafi/