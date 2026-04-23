Kuvendi sot mban seancë, në rend dite disa Projektligje të rëndësishme
Kuvendi i Kosovës sot mban seancë plenare, ndërsa në rend dite janë disa projektligje të rëndësishme.
Seanca mbahet në ora 10:00, ndërkaq ndër të tjera do të shqyrtohet Projektligji për Masat e Përkohshme të Produkteve Themelore në Raste të Veçanta të Destabilizimit në Treg, Projektligji për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, ai për banim social, etj.
Rendi i ditës
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.10/L-030 për Masat e Përkohshme të Produkteve Themelore në Raste të Veçanta të Destabilizimit në Treg,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.10/L-028 për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.10/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.10/L-026 për Shërbimet e Pagesave,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.10/L-027 për Lojërat Mesdhetare XXI Prishtina 2030,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.10/L-021 për Financimin e Menaxhimit të Resurseve Ujore,
Shqyrtimi i dytë ë iProjektligjit nr.10/L-022 për Banim Social dhe të Përballueshëm,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.10/L-023 për Shtetësinë e Kosovës,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.10/L-024 për Lëndët Plasëse,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.10/L-029 për Provimin e Maturës Shtetërore. /Telegrafi/