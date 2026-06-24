Kuvendi nuk e mbështet interpelancën ndaj ministrit Pançe Toshkovski
Kuvendi i RMV-së nuk e pranoi interpelancën për punën e ministrit të Brendshëm Pançe Toshkovski, të paraqitur nga "E Majta", pasi 77 deputetë votuan pas debatit, nga të cilët 58 ishin kundër dhe 19 ishin pro.
Deputeti i "Të Majtës", Amar Mecinoviq, duke përmbledhur interpelancën, vlerësoi se "Republika e Maqedonisë së Veriut është një vend i pasigurt për shkak të Ministrisë së saj të Brendshme" dhe se "aparati për sigurimin e qytetarëve nuk po funksionon siç duhet".
"E vërteta është se situata e përgjithshme në Maqedoni nuk është aty ku duhet të jetë. Maqedonia është një vend i pasigurt për shkak të Ministrisë së saj të Brendshme, e cila nuk po bën ndryshime strukturore për të siguruar atë siguri. Maqedonia është një vend në të cilin aktivitetet normale mund të kenë pasoja më të mëdha sepse aparati për sigurimin e qytetarëve nuk po funksionon siç duhet, sepse shihet si një aparat për mbushjen e kuadrove politike", tha ai.
Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski, në përgjigjen e tij, theksoi se do të bënte çmos për të përmirësuar gjërat.
"Do të bëj çmos që të përmirësoj të paktën një gjë në çdo segment, qytetarët e shohin dhe e dinë këtë. Nuk do të gënjej kurrë dhe do të përpiqem të jap çmos, koha do të tregojë nëse kjo do të jetë e mjaftueshme", tha ministri.
Gjatë debatit, opozita pretendoi se kishte "skandale, lëshime dhe zero përgjegjësi" dhe kërkoi dorëheqjen e tij, ndërsa Toshkovski dhe deputetët e OBRM-PDUKM-së u përgjigjën me "rezultate konkrete, efikasitet të rritur dhe grupe kriminale të shtypura", duke vlerësuar se nuk duhet të ketë kërkesë për një ministër që "bën përpjekje dhe ka rezultate".
Sipas Rregullores së Punës së Kuvendit, Interpelanca zhvillohet sipas një procedure të përcaktuar qartë për paraqitjen dhe votimin. Debati mbi interpelancën zhvillohet në seancë plenare, zgjat një ditë pune dhe duhet të përfundojë jo më vonë se ora 24:00 të së njëjtës ditë, kur mbahet edhe votimi.