Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi Ligjin për lojërat e fatit
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut në seancën e 109-të të sotme, miratoi Ligjin e ri për lojërat e fatit dhe lojërat argëtuese, zgjati gjendjen e jashtëzakonshme në një pjesë të territorit të vendit dhe zgjodhi Hristina Sofronijoska si Zëvendës Sekretare të Përgjithshme të Dhomës Legjislative.
Ligji për lojërat e fatit u miratua me 60 vota "pro" dhe 20 "kundër".
Zëvendësministri i Financave Nikolçe Jankulovski deklaroi se ligji përcakton që objektet për organizimin e lojërave të fatit duhet të jenë të paktën 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme, të matura përgjatë rrugës më të sigurt për këmbësorë.
Ai theksoi se zgjidhjet e reja ligjore kufizojnë ndjeshëm reklamimin e kazinove dhe pikave të basteve. Reklamat e ndriçuara do të ndalohen dhe do të lejohet vetëm një tabelë me emrin e organizatorit, me dimensione maksimale 100 me 30 centimetra, pa mesazhe promovuese.
Për më tepër, ligji prezanton lidhjen e detyrueshme GPS të pajisjeve dhe kazinove me Drejtorinë e të Ardhurave Publike, me qëllim mbikëqyrje më të mirë, dixhitalizim të sektorit dhe zbulim më të lehtë të organizatorëve të palicencuar. Zgjidhjet ligjore janë gjithashtu në përputhje me rekomandimet e Moneyval për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Jankulovski theksoi se nëse identifikohen dobësi gjatë zbatimit, Ministria e Financave do të propozojë ndryshime shtesë.
Gjatë seancës, deputetët përcaktuan gjithashtu nevojën për të miratuar ndryshime në Ligjin për Testimin dhe Shënjimin e Armëve të Zjarrit dhe Municionit, si dhe Ligjin për Ndërmarrjet Publike dhe Shoqëritë Tregtare Shtetërore, përmes një procedure të shkurtuar, si pjesë e ligjeve që lidhen me Axhendën e Reformës.