Kuvendi dështon të zgjedhë gjyqtarët për Kushtetuese, përsëritet konkursi
Asnjë kandidat nuk ka marrë votat e mjaftueshme për t’u bërë gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese. Kuvendi i Kosovës ka votuar në katër runde për këto pozita, por pas dështimit i duhet që ta përsëris konkursin.
Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu tha se komisioni përkatës duhet që të ndërmerr veprimet e nevojshme për publikimin e thirrjes për propozimin e dy kandidatëve për gjyqtarë të Kushtetueses.
Kështu ka rrjedhur procesi i votimit në katër runde:
Në rundin e parë të votimit kanë marrë pjesë 114 deputetë, të pavlefshme kanë qenë dy fletëvotime.
Benina Kusari ka marrë tri vota, Emine Abdyli Pozhari 58 vota, Flamur Mrasori 47 vota, Jorida Xhafaj 57 vota, Shpresa Emra 14 vota dhe Zahir Çerkini 43 vota.
Në rundin e dytë, është larguar nga gara Benina Kusari për shkak që mori më së paku vota.
Në votim kanë marrë pjesë 115 deputetë dhe Emine Abdyli Pozhari ka marrë 63 vota, Jorida Xhafaj 62 vota, Flamur Mrasori 42 vota, Zahir Çerkini 42 vota dhe Shpresa Emra 12 vota.
Në rundin e tretë është eliminuar nga gara kandidatja Shpresa Emra.
114 deputetë kanë marrë pjesë në rundin e tretë, të pavlefshme kanë qenë 3 fletëvotime.
Emine Abdyli Pozhari mori 60 vota, Jorida Xhafaj 63 vota, Flamur Mrasori 49 vota dhe Zahir Çerkini48 vota.
Në rundin e katërt nuk ka qenë në garë Zahir Çerkini.
Në votimin e fundit kanë marrë pjesë 115 deputetë, të pavlefshme kanë qenë katër fletëvotime. Emine Abdyli Pozhari mori 60 vota, Jorida Xhafaj 62 vota dhe Flamur Mrasori 51 vota.
Kështu pas një seance maratonike sot, me këtë pikë, Kuvendi i Kosovës mbylli punimet e seancës së sotme.