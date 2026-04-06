Kush është vajza 13-vjeçare e Kim Jong Un që mund ta drejtojë Korenë e Veriut?
Vajza adoleshente e udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, mund të konsiderohet pasardhësja e tij, sipas raportimeve të agjencisë së spiunazhit të Seulit.
Fëmija, që besohet se quhet Kim Ju Ae dhe është rreth 13 vjeç, e ka shoqëruar të atin në disa evente të profilit të lartë që nga fundi i vitit 2022.
Dhe dyshja hipi në një tank së bashku muajin e kaluar, duke shkaktuar spekulime të mëtejshme se ajo po pozicionohet si udhëheqësja e ardhshme e vendit sekret.
Së fundmi, drejtori i Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës (NIS) të Koresë së Jugut, Lee Jong-seok, tha në një konferencë me dyer të mbyllura në Asamblenë Kombëtare se vajza mund të konsiderohet pasardhëse e Kim, sipas Lee Seong Kweun, njërit prej politikanëve të pranishëm.
NIS thuhet se tha se vlerësimi ishte bazuar në "informacione të besueshme" të mbledhura nga agjencia, shkruan skynews.
I pyetur në lidhje me protestat e mundshme nga motra e Kim, Kim Yo Jong, e cila prej kohësh është parë si figura numër dy e Koresë së Veriut , drejtori i NIS u përgjigj se ajo nuk ka kompetenca të konsiderueshme.
Ky është vlerësimi më i fortë i agjencisë deri më tani mbi statusin në rritje politik të adoleshentes, e cila beson se mund ta zgjasë sundimin e familjes së saj deri në brezin e katërt.
Në fillim të vitit 2024, NIS e përshkroi fëmijën si trashëgimtaren e mundshme të Kim, dhe në shkurt të këtij viti, agjencia tha se besonte se ajo ishte afër emërimit si udhëheqësja e ardhshme e kombit.
Disa vëzhgues nuk pajtohen me vlerësimet, duke argumentuar se shoqëria jashtëzakonisht e përqendruar te meshkujt e Koresë së Veriut ka të ngjarë të mos e pranojë një udhëheqëse grua.
Kush është Kim Ju Ae?
Përveç moshës dhe emrit të saj, nuk dihet shumë për Kim Ju Ae, dhe madje edhe këto detaje janë të pakonfirmuara.
Ndërsa media shtetërore e Koresë së Veriut nuk e ka publikuar kurrë emrin e saj, ajo i referohet asaj si fëmija "më i dashur" ose "më i respektuar" i Kim Jong Un.
Mediat e Koresë së Jugut kanë spekuluar më parë se ajo është fëmija i dytë nga tre fëmijët e udhëheqësit dhe se fëmija i parë është djalë.
Megjithatë, analistët kanë vënë në dyshim besueshmërinë e raporteve.
Koreja e Veriut, e cila është një nga vendet më sekrete në botë, nuk ka konfirmuar nëse Ju Ae ka ndonjë vëlla apo motër.
Vajza bëri paraqitjen e saj të parë publike në nëntor 2022, kur pa një provë të lëshimit të raketës me rreze të gjatë veprimi me të atin. /Telegrafi/