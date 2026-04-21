Kush është John Ternus, CEO i ardhshëm i Apple?
Veterani i Apple, John Ternus, do të marrë përsipër kompaninë prej 4 trilionë dollarësh si CEO më 1 shtator.
"Duke kaluar pothuajse të gjithë karrierën time në Apple, kam qenë me fat që kam punuar nën Steve Jobs dhe që kam pasur Tim Cook si mentorin tim", tha ai në një njoftim për shtyp që njoftonte pozicionin e tij të ri të hënën.
Ja çfarë duhet të dini rreth CEO-s së ardhshëm të Apple, transmeton Telegrafi.
Çfarë bën ai?
Ternus e njeh Apple në thelb: Ai është aktualisht nënkryetar i lartë i kompanisë për inxhinierinë e pajisjeve, sipas faqes së internetit të Apple.
Kjo do të thotë se ai udhëhoqi inxhinierinë e pajisjeve pas produkteve më të njohura të Apple, të tilla si iPhone dhe Mac, si dhe inovacioneve më të reja si Apple Vision Pro.
Ai luajti një rol të madh në linjat e reja të produkteve për Mac, AirPods dhe iPhone. Ekipi i tij ishte thelbësor në zhvillimin e MacBook Neo të ri, tha Apple në një njoftim për shtyp, dhe linjës iPhone 17.
Sa kohë ka qenë ai në Apple?
Ternus ka kaluar një çerek shekulli në Apple. Ai u bashkua me ekipin e dizajnit të produkteve të kompanisë në vitin 2001 dhe përfundimisht u bë nënkryetar i inxhinierisë së pajisjeve në vitin 2013.
Apple e promovoi atë në ekipin ekzekutiv në vitin 2021, kur ai u bë nënkryetar i lartë i inxhinierisë së pajisjeve.
Ai punoi si inxhinier mekanik në Virtual Research Systems përpara se t'i bashkohej Apple dhe u diplomua me një diplomë bachelor në inxhinieri mekanike nga Universiteti i Pensilvanisë, sipas njoftimit për shtyp.
Promovimi i fundit i Ternus nuk është ndonjë surprizë e madhe - ai ishte konsideruar si një kandidat kryesor për CEO për të paktën vitin e kaluar.
Çfarë ka në plan?
Ternus sigurisht që ka shumë punë për të mbushur. Cook ka shërbyer si CEO që nga viti 2011 dhe e udhëhoqi kompaninë drejt arritjes së një kapitalizimi tregu prej 4 trilion dollarësh në një epokë pas Steve Jobs.
Pikëpyetja e madhe që varet mbi Ternus janë përpjekjet e Apple në IA.
"Cook lë një trashëgimi të qëndrueshme në Cupertino dhe do të ketë shumë presion mbi Ternus për të prodhuar sukses që në fillim, veçanërisht në frontin e IA-së", tha analisti Dan Ives në një shënim të hënën.
Ndërsa Jobs merrte rreziqe, Cook gjeti sukses të qëndrueshëm në shërbimet që ndërtonin mbi produktet ekzistuese, të tilla si Apple Watch, AirPods dhe Apple TV+.
Varet nga Ternus të vendosë se cilën rrugë do të ndjekë dhe nëse Apple mund të krijojë gjënë e madhe të radhës në një peizazh të paqëndrueshëm të IA-së.
"Ternus është një inxhinier hardueri, gjë që sinjalizon se Apple do të kërkojë diferencim në produktet e saj fizike edhe pse kërkon ta riformulojë pajisjen si një substrat për përvoja inteligjente", tha analisti kryesor i Forrester, Dipanjan Chatterjee, në një shënim.