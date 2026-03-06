Kurti: Zgjedhjet e reja nuk janë zgjidhje, ato mund të kushtojnë mbi 10 milionë euro - më mirë të pritet vendimi i Kushtetueses
Kryeministri i vendit, Albin Kurti, në një konferencë për media ka folur për zhvillimet e fundit politike dhe për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të reja, duke theksuar se ato mund të sjellin kosto të mëdha dhe të mos ofrojnë zgjidhje.
Kurti bëri të ditur se sot ishte planifikuar të mbahej edhe një seancë e Kuvendit për miratimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare, por sipas tij kjo nuk u bë e mundur.
“Në orën 14:00 ishte planifikuar edhe një seancë për marrëveshjet ndërkombëtare, e cila na u pamundësua. Marrëveshje me BERZH-in, me Bankën Evropiane për Investime, marrëveshja për Fondin Saudit për Zhvillim – pra 121 milionë euro në vlerë që dedikohen për projekte të rëndësishme jetike, e me rastin e shpërndarjes së Kuvendit pamundësohen këto”, ka deklaruar ai.
Ai foli edhe për zgjedhjet e reja duke thënë se kjo mund të marrë shumë kohë dhe të mos sjellë ndryshime reale në rezultat.
“Tash po shohim edhe zell për zgjedhje të reja e të përsëritura. Do të na marrin shumë kohë dhe nuk e shoh se si këto zgjedhje do të jenë zgjidhje. Nuk mund të presim zgjedhje të reja në këto fushata të përsëritura. Unë do të them se do t’i marr së paku 80 deputetë. Nuk besoj që zgjedhjet e reja do të jenë një zgjidhje e re”, ka thënë Kurti, përcjell Telegrafi.
Sipas tij, mbajtja e zgjedhjeve të reja do të kishte edhe kosto financiare për shtetin.
“Së paku zgjedhjet do të kushtojnë edhe 10 milionë euro për ta përsëritur rezultatin”, është shprehur ai.
Ndërkaq, Kurti theksoi se sipas tij alternativa më e mirë është që të pritet vendimi i Gjykatës Kushtetuese. /Telegrafi/