Kurti: Sot festojmë dhe nderojmë rezistencën paqësore, kryengritjet e armatosura që kulmuan me luftën e drejtë të UÇK-së
Kryeministri i vendit, Albin Kurti tha sot se Kosova po rritet, numri i njohjeve e fuqia e shtetit.
Ai tha se para 18-vjetëve lindi shteti i Kosovës, po lindi i pjekur pasi shumë breza të veprimtarëve kanë punuar e kontribuuar për liri e pavarësi.
“Kosova po rritet. Po rritet numri i viteve të pavarësisë, numri i njohjeve të shtetësisë, ekonomia e vendit, po rritet mirëqenia e qytetarëve e fuqia e shtetit.
Para 18 vjetëve lindi Pavarësia e Kosovës, por lindi e pjekur sepse shumë breza të veprimtarëve, mbarë populli ynë me gjenerata kanë punuar, kontribuar e sakrifikuar që ne të jemi të lirë e të pavarur.
Sot festojmë dhe njëkohësisht nderojmë rezistencën paqësore, kryengritjet e armatosura të cilat kulmuan me luftën e drejtë të UÇK-së.
Gëzuar pavarësia dhe kremtofshim të gjithë bashkë për jetë e mot”, ka thënë ai. /Telegrafi/