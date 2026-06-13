Kurti ngushëllon familjen Jashari për vdekjen e Sahit Jasharit
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar familjen Jashari në Skënderaj për të shprehur ngushëllime me rastin e vdekjes së ish-komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Sahit Jashari.
Gjatë vizitës, Kurti vlerësoi kontributin e Sahit Jasharit në përpjekjet për çlirimin e Kosovës, duke theksuar angazhimin e tij para dhe gjatë luftës.
Në librin e kujtimeve, Kurti shkroi se Sahit Jashari ishte bashkëveprimtar i Adem Jasharit dhe kontribuoi me organizim e veprimtari për lirinë e vendit, duke shtuar se do ta kujtojë për qëndrimet e tij patriotike dhe përkushtimin ndaj rinisë.
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