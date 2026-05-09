Kurti në Kongresin e VLEN-it: Bashkim i rëndësishëm politik për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut
Kandidati për kryeministër të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti në Kongresin e parë të themelimit të partisë VLEN, uroi liderët e partisë dhe anëtarësinë për vendimin e bashkimit të pesë subjeketeve politike në një parti të vetme, informon Telegrafi Maqedoni.
“Jemi mësuar që në politikë të shohim ndarje e përçarje, por është më e rrallë dhe më domëthënëse kur disa subjekte politike po bashkohen në një. Ky bashkim përbën një model të rëndësishëm bashkëpunimi për skenën politike në Maqedoni”, tha Kurti.
Kurti shtoi se Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë projekte të përbashkëta, disa prej tyre janë realizuar e disa të tjera do të realizohen së shpejti.
“Më 18 nëntor 2024 zhvilluam mbledhjen e përbashkët mes dy qeverive të vendeve tona. Disa projekte u realizuan, disa do të realizohen së shpejti. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë sistemin “One Stop Shop”, së shpejti do të nisë dhe puna për rrugën Bllacë-Shkup, poashtu do të nisë dhe ndërtimi i rrugës Tetovë-Prizren. Me këto projekte po investojmë në zhvillim, stabilitet dhe mirëqenie”, tha Kurti. /Telegrafi