Kur merimangat pushtojnë shtëpinë
Një burrë nga qyteti i largët minerar Vorkuta u kthye në apartamentin e tij pas tre vitesh dhe gjeti një pamje të jashtëzakonshme: shtëpia e tij ishte pushtuar nga merimangat dhe mbeturina që ata kishin lënë pas.
Sipas raportimeve, pronari kishte lënë një dritare hapur para se të largohej për punë, dhe kjo mjaftoi që zogjtë të krijonin një “banesë të re” brenda apartamentit.
Videoja e publikuar nga vetë rusi tregon dhjetëra merimanga mbi mobiljet dhe dysheme të mbushura me pendë e mbetje.
Ekspertët paralajmërojnë se pastrimi i apartamentit do të jetë i kushtueshëm dhe i ndërlikuar, përfshirë pastrimin e mobilieve dhe trajtimin kimik të mureve dhe dyshemeve për të eliminuar çdo bakteri ose sëmundje që zogjtë mund të kenë sjellë.
Rrjeti social shpërtheu me komente qesharake; disa sugjeruan që ndoshta është më lirë të blejë një apartament të ri, ndërsa të tjerë shfrytëzuan rastin për të ironizuar për “drekat” që zogjtë kishin lënë brenda shtëpisë.
Një histori që tregon se edhe disa minuta të harruara mund të shndërrohen në një pushtim të plotë, dhe që sjell buzëqeshje për lexuesit, por një sfidë serioze për pronarin. /Telegrafi/