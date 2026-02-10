Kupa e Kosovës: Sot zhvillohen dy ndeshje interesante të fazës së 1/8-tës
Sot (e martë) janë në program për t’u luajtur dy ndeshje të fazës së 1/8-tës në Kupën e Kosovës, ndërsa gjashtë përballjet tjera luhen gjatë ditëve të ardhshme.
Me rikthimin e edicionit pranveror në futbollin e Kosovës janë kthyer edhe ndeshjet në garat e Kupës së Kosovës, ku po ashtu shumë skuadra synojnë trofeun që i dërgon në Evropë.
Megjithatë, gjatë ditës së sotme janë në program për t’u luajtur vetëm dy ndeshje, nga çiftet që vijnë nga skuadrat e Superligës.
Ndeshja derbi e ditës padyshim se do të zhvillohet në stadiumin me bari artificial në Gjilan, ku Drita e pret Llapin.
Në ndeshjen tjetër, Drenica është nikoqire e Ferizajt, me takimin që pritet të luhet në stadiumin Liman Gegaj në Malishevë.
Të dy ndeshjet pritet të fillojnë nga ora 13:00 dhe në këtë fazë luhet vetëm një ndeshje, ku fituesi kualifikohet tutje në çerekfinale. /Telegrafi/