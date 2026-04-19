“Kulmi i çdo lojtari” – Ramadani zbulon ndjenjat e përfaqësimit të Kombëtares së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, mysafir ishte përzgjedhësi i kombëtares së Kosovës në futsall, Agon Ramadani. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorit zyrtar Exfis.
“Para pranimit në UEFA dhe FIFA, unë veç kam qenë pjesëmarrës në Kombëtaren e Kosovës. Aty mirë kemi kaluar, mirë mendoj se nuk ka qenë një periudhë shumë e mirë profesionale”.
“Si pasojë e kësaj, më erdhi mundësia me e përfaqësu Shqipërinë. Është ndjenjë shumë e veçantë për të gjithë lojtarët, Messi është shembulli më i mirë që thoshte para Botërorit i kisha dhënë të gjithë trofetë individual për me fitu një trofe me kombëtaren, sepse kulmi i një lojtari është kombëtarja”.
“Kombëtarja është një ndjenjë shumë e mirë edhe me e përfaqësu Kosovën dhe Shqipërinë, mirëpo normal në qoftë se të fton së pari Kosova, normal që është më mirë këtu të japësh kontributin”, ka thënë Ramadani.
Episodin e plotë me Agon Ramadanin mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube.
