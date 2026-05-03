Kujdes ku ju puth mashkulli: mënyra si e bën mund të zbulojë atë që nuk e thotë
Puthjet janë një gjuhë e trupit që mund të tregojë afërsi, pasion, kujdes, por edhe pasiguri apo dilema të brendshme
Mënyra e puthjes mund të tregojë simpati, pasion, kujdes ose dëshirë për afërsi.
Ndonjëherë mashkulli nuk thotë asgjë, por puthjet e tij mund t’i zbulojnë të gjitha. Mënyra si ju puth shpesh flet më shumë se fjalët, për emocionet, qëllimet dhe raportin e tij ndaj jush.
Puthjet nuk janë vetëm shenjë butësie. Ato janë gjuhë universale e trupit, përmes së cilës njerëzit shprehin përkushtim, pasion, vëmendje ose, në anën tjetër, distancë.
Ekspertët konsiderojnë se mënyra e puthjes mund të zbulojë shumë për natyrën e marrëdhënies dhe ndjenjat e partnerit, transmeton Telegrafi.
Prandaj është e rëndësishme t’u kushtoni vëmendje sinjaleve që mashkulli dërgon përmes puthjeve:
• tregojnë sa është i lidhur me ju dhe sa ju respekton
• zbulojnë emocione, nga butësia deri te pasioni
• ndihmojnë të kuptoni sa është i përkushtuar në marrëdhënie
• nganjëherë mund të tregojnë pasiguri ose dilema të brendshme
Ja çfarë nënkuptojnë llojet më të zakonshme të puthjeve:
Puthja nga larg
Puthja e lehtë nga larg, zakonisht, është shenjë simpatie dhe flirtimi. Mashkulli tregon se i pëlqeni, por ende nuk dëshiron ose nuk guxon ta kalojë kufirin e kontaktit më të afërt.
Puthja franceze
Kjo është puthje plot pasion. Kur ju puth në këtë mënyrë, ai tregon qartë tërheqje të fortë fizike dhe dëshirë për afërsi.
Kafshimi i lehtë i buzëve
Ky gjest është lozonjar dhe joshës. Tregon dëshirën që marrëdhënia të thellohet dhe se mes jush ekziston kimi dhe emocion.
Puthja engjëllore
Puthja e butë në kapak të syrit ose pranë syrit flet për kujdes të thellë dhe emocione. Kjo është shenjë sinqeriteti dhe lidhjeje të veçantë.
Puthja lozonjare
Puthjet e shkurtra dhe të lehta shpesh janë mënyrë për t’ju ngacmuar dhe për të parë reagimin tuaj. Ato tregojnë çiltërsi, afërsi dhe simpati.
Puthja në majë të kokës
Kjo puthje përcjell mesazhin e mbrojtjes dhe afërsisë. Mashkulli, në këtë mënyrë, tregon se kujdeset për ju dhe se ndihet përgjegjës ndaj jush.
Puthja në shpatull
Kjo lloj puthjeje ka notë romantike dhe intime. Ajo tregon dëshirë për afërsi më të madhe dhe lidhje më të thellë.
Puthja në faqe
Mund të jetë miqësore, e butë ose në mënyrë diskrete romantike. Në çdo rast, tregon se jeni e rëndësishme për të dhe se dëshiron kontakt me ju.
Puthja e butë dhe e kujdesshme
Nëse ju puth me kujdes dhe ngadalë, kjo është shenjë respekti dhe frike se mos e prish atë që keni ndërtuar. Shpesh kështu puthin ata që janë sinqerisht të interesuar dhe emocionalisht të përfshirë. /Telegrafi/