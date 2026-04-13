A mjafton bukuria për seks të mirë? Studimet japin përgjigje befasuese
Ekspertët tregojnë pse pamja ka ndikim më të vogël sesa mendohet në kënaqësinë seksuale
Kur bëhet fjalë për seksin, bukuria shpesh vihet në qendër të vëmendjes. Shumë njerëz besojnë se ata që duken më mirë kanë më shumë mundësi, më shumë partnerë dhe jetë intime më të kënaqshme. Por studimet tregojnë se realiteti është më i ndërlikuar. Pamja mund të ndikojë në tërheqjen fillestare, por nuk është faktori kryesor për lumturinë seksuale.
Pamja mund të hapë dyer, por jo gjithmonë sjell kënaqësi
Psikologu social amerikan Justin Lehmiller analizoi disa kërkime shkencore për të parë nëse njerëzit tërheqës kanë më shumë partnerë seksualë. Përfundimi i disa studimeve ishte se po, njerëzit më tërheqës fizikisht shpesh kanë më shumë mundësi për njohje dhe më shumë përvoja intime. Arsyeja është e thjeshtë: ata marrin më shumë vëmendje dhe më shumë ftesa.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë automatikisht se janë më të lumtur në jetën intime. Të kesh më shumë mundësi nuk është e njëjta gjë me të kesh më shumë kënaqësi. Në disa raste, njerëzit që marrin shumë vëmendje mund ta marrin afrimitetin si diçka të zakonshme dhe të investojnë më pak në marrëdhënie.
Komunikimi dhe lidhja emocionale vlejnë më shumë se bukuria
Studime të tjera tregojnë se nuk ekziston lidhje e drejtpërdrejtë mes bukurisë dhe kënaqësisë seksuale. Ajo që ka më shumë rëndësi janë faktorë të tjerë si komunikimi, afërsia emocionale, besimi dhe përputhshmëria mes partnerëve. Dy persona mund të jenë shumë tërheqës fizikisht, por nëse nuk kuptohen, nuk dëgjojnë njëri-tjetrin ose nuk ndihen të sigurt bashkë, marrëdhënia intime mund të mos jetë e kënaqshme.
Më e rëndësishme është si ndiheni me veten
Një gjetje interesante lidhet me mënyrën si e shohim veten. Nuk është aq e rëndësishme sa të bukur na konsiderojnë të tjerët, por sa tërheqës ndihemi vetë. Vetëperceptimi luan rol të madh në dëshirën, çlirimin dhe kënaqësinë intime. Një person që ndihet mirë me veten shpesh është më i hapur, më i sigurt dhe më i relaksuar.
Kjo shpjegon pse vetëbesimi është një nga elementet më të fuqishme të jetës seksuale. Njerëz me pamje krejt të ndryshme mund të kenë tërheqje të fortë dhe jetë intime të lumtur, nëse ndihen mirë në lëkurën e tyre, transmeton Telegrafi.
Ndjenja e të qenit i dëshiruar ka ndikim të madh
Një analizë e madhe e dhjetëra studimeve ka gjetur lidhje të fortë mes imazhit trupor dhe shumë faktorëve seksualë, si dëshira, eksitimi, orgazma, shpeshtësia e marrëdhënieve dhe vetëvlerësimi seksual.
Për gratë, ndjenja se partneri i sheh si tërheqëse dhe të dëshirueshme është një faktor shumë i rëndësishëm. Kur dikush ndihet i vlerësuar dhe i dëshiruar, rritet afërsia emocionale dhe dëshira.
Edhe njerëzit mesatarë mund të jenë shumë tërheqës
Edhe njerëzit me pamje mesatare mund të jenë jashtëzakonisht tërheqës. Karizma, humori, inteligjenca, mirësia dhe energjia personale shpesh krijojnë tërheqje shumë më të fortë sesa bukuria klasike. Shpesh njerëzit kujtojnë si i ka bërë dikush të ndihen, jo vetëm si dukej ai person.
Bukuria ndonjëherë sjell edhe presion
Njerëzit shumë të bukur nuk janë domosdoshmërisht më të qetë ose më të lumtur. Disa prej tyre mund të ndiejnë presion të madh për ta ruajtur pamjen, frikë nga plakja ose shqetësim se vlerësohen vetëm për paraqitjen e jashtme.
Pamja fizike ndikohet nga shumë gjëra: shëndeti, mosha, pesha, koha, stresi, kushtet ekonomike dhe gjenetika. Ndërsa cilësitë e karakterit, si empatia, mençuria, durimi dhe ngrohtësia, shpesh zgjasin më shumë.
Seksi më i mirë kërkon çlirim dhe përputhshmëri
Nëse dikush është shumë i fokusuar te mënyra si duket gjatë intimitetit, mund ta ketë më të vështirë të relaksohet. Seksi i mirë shpesh kërkon prani në moment, spontanitet dhe përqendrim te ndjesitë, jo te perfeksioni estetik.
Përputhshmëria është po aq vendimtare. Nëse dy persona kanë dëshira, ritëm dhe pritje të ngjashme, gjasat për kënaqësi janë më të mëdha. Nëse jo, edhe tërheqja e fortë fizike mund të mos mjaftojë.
Përfundimi i studiuesve
Në fund, shumica e kërkimeve arrijnë në të njëjtin mesazh: seksi më i mirë nuk varet vetëm nga fytyra apo trupi. Ai lidhet me kiminë, besimin, ndjenjën e sigurisë, komunikimin dhe dëshirën për ta kuptuar partnerin.
Pra, pamja e bukur mund të tërheqë vëmendjen dhe të krijojë mundësi, por nuk garanton lumturi intime. Bukuria bie në sy, por afërsia, mirëkuptimi dhe kimia janë ato që zgjasin. /Telegrafi/